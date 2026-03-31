Karl Bushby lleva 27 años seguidos andando y está a punto de acabar su reto: dar la vuelta al mundo a pie

El 1 de noviembre de 1998, el inglés Karl Bushby comenzó un reto titánico: dar la vuelta al mundo caminando. Ese año, partió desde Punta Arenas, Chile, para iniciar una aventura que duraría 28 años. El británico ha recorrido casi 60.000 kilómetros a pie con una tienda de campaña y un carro con lo básico para sobrevivir. Karl aseguró que el objetivo era «hacer algo realmente extraordinario» y convertirse de esta manera en la primera persona en completar un camino ininterrumpido a pie alrededor del mundo entero.

Su viaje le ha llevado a través de enormes acontecimientos mundiales, desde las celebraciones del milenio hasta el 11-S y la pandemia de COVID-19. Se ha enfrentado a zonas de guerra, a un encuentro cercano con un oso polar e incluso nadó 186 millas a través del mar Caspio. Se ha negado a volver a casa por cualquier motivo (incluidos funerales familiares) hasta que complete el viaje a pie.

Aunque comparte actualizaciones por TikTok, con más de 350.000 seguidores, comenzó la expedición mucho antes de que existieran los teléfonos inteligentes y su primer móvil con pantalla táctil se lo compró en 2013.

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Vuelta al mundo

En 2006, llegó a Rusia, donde se enfrentó a desafíos casi imposibles como cruzar la dura tundra, mientras los problemas burocráticos le prolongaron esta etapa casi 10 años. Llegó a Mongolia, y unos años más tarde la pandemia le obligó a confinarse en Irán.

Fue entonces cuando decidió cruzar el mar Caspio a nado. 288 kilómetros por el agua para continuar su expedición rumbo a Turquía. Esta última etapa está llena de desafíos, que llevarán al inglés a acabar la vuelta al mundo en este primer semestre de 2026. Le quedan todavía cerca de 3.200 kilómetros, aunque es posible que el Canal de la Mancha lo tenga que hacer a nado para terminar el tramo final.