Los expertos lanzan la alerta: el nivel del mar ha subido 27 cm y 132 millones de personas están en peligro

«El nivel del mar es mucho más alto de lo que se supone en la mayoría de las evaluaciones de riesgos costeros». Este es el titular del estudio publicado por Philip Minderhoud y Katharina Seeger, de la Universidad de Wageningen, que ha sido publicado recientemente en la prestigiosa revista Nature. Después de una investigación de años, estos expertos en la materia han descubierto que el 99% de las evaluaciones de impacto no se realizaron de forma correcta. Consulta en este artículo todo lo que dice este amplio estudio sobre las mediciones del nivel del mar.

Philip Minderhoud y Katharina Seeger han llegado a la conclusión, aplicando de forma correcta la conversión, de que los niveles del mar con respecto a la costa son más altos de lo que han dicho históricamente cientos de estudios. Es más, en algunas regiones del sudeste asiático y el Indo-Pacífico, el agua está entre uno y dos metros más alta de lo que se creía anteriormente y alrededor de la Antártida, los niveles del mar son ligeramente más bajos.

Esta investigación comienza en 2015 cuando Philip Minderhoud, profesor asociado de la Universidad e Investigación de Wageningen, viajó a Vietnam para ahondar en su investigación doctoral sobre el hundimiento del terreno en el delta del Mekong y comprobó que algo no cuadraba entre lo que decían los estudios y las mediciones que este experto estaba realizando. Esto es debido a que las mediciones del nivel de mar históricamente se habían hecho sin tener en cuenta otras dinámicas oceánicas que influyen en el nivel del mar, como el viento, las mareas, corrientes y temperaturas del mar. «Por lo tanto, es de esperar que el nivel medio real del mar en la costa difiera de lo que indica un modelo geoide», dicen en un artículo publicado en la Universidad de Wageningen.

«Esto podría explicar por qué los investigadores costeros occidentales, al comparar los modelos geoides con las mediciones directas del nivel del mar en su propia zona, concluyeron que estos modelos eran suficientemente precisos para sus análisis de otras regiones. Parece que no eran plenamente conscientes de que las diferencias entre los modelos y las mediciones reales en otras partes del mundo podrían ser mucho mayores», afirma Philip Minderhoud en declaraciones realizadas a su universidad.

El estudio sobre los cálculos del nivel del mar

Durante sus investigaciones comprobó que había diferencias significativas entre sus estudios y los antiguos, y estos datos fueron publicados en 2019 en Nature Communications, en el que escribió que: «Nuestros resultados implican importantes incertidumbres en las evaluaciones del impacto del aumento del nivel del mar en el delta del Mekong y en los deltas de todo el mundo, con errores potencialmente mayores que un siglo de aumento del nivel del mar». La conclusión de este estudio fue que «el delta se encuentra aproximadamente un metro y medio por debajo del nivel del mar local de lo que se había concluido en estudios internacionales anteriores».

Tras este descubrimiento se unió a la investigación Katharina Seeger, geógrafa de la Universidad e Investigación de Wageningen. Esta experta se unió a Philip Minderhoud para llevar a cabo un estudio minucioso de todas las mediciones realizadas históricamente. «Minderhoud y Seeger decidieron conjuntamente examinar sistemáticamente los estudios científicos sobre la vulnerabilidad de las zonas costeras al aumento del nivel del mar. Lo que comenzó como un proyecto paralelo para Seeger, además de su investigación doctoral, pronto se convirtió en una tarea enorme y compleja. La investigación durará finalmente más de dos años», informaron desde la universidad.

Y los datos publicados en la revista Nature son claros: «La revisión sistemática de todas estas publicaciones confirma su sospecha inicial: el 99 % de los estudios sobre la vulnerabilidad costera al aumento del nivel del mar no utilizan mediciones del nivel del mar, las combinan incorrectamente o no describen adecuadamente sus metodologías». «La mayoría de los estudios (más del 90 %) solo consideraron la elevación del terreno y asumieron que el nivel del mar actual era igual al geoide», dice la universidad.

Conclusión del estudio

«Aquí mostramos que más del 99 % de las evaluaciones de impacto evaluadas manejaron de forma inadecuada los datos de nivel del mar y elevación del terreno, juzgando erróneamente el nivel del mar en relación con la elevación costera. Según nuestra evaluación de la literatura, el 90 % de las evaluaciones de peligro asumen niveles del mar costeros basados ​​en modelos geoides, en lugar de utilizar mediciones reales del nivel del mar», dicen los expertos en la publicación realizada en la revista Nature.

Así que este estudio desvela que el nivel del mar costero medido es más alto que el asumido históricamente. «A nivel regional, principalmente en el Sur Global, el nivel medio del mar medido puede superar 1 metro por encima del geoide global, con las mayores diferencias en el Indo-Pacífico», informan. «En comparación con las estimaciones del nivel del mar costero basadas en el geoide, los valores medidos sugieren que, con un hipotético aumento relativo del nivel del mar de 1 metro, entre un 31 % y un 37 % más de tierra y entre un 48 % y un 68 % más de población quedarían por debajo del nivel del mar», concluyen.