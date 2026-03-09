Los expertos avisan de que no estamos preparados: llevamos años calculando mal el nivel del mar y es peor de lo que pensábamos

Uno de los miedos que tenemos como consecuencia del calentamiento global es el aumento del nivel del mar y el riesgo de inundaciones en zonas costeras debido al deshielo de los polos. Pero ahora los científicos se han dado cuenta de que no es un error de cálculo en el deshielo o en las emisiones de CO2, sino que partían de una premisa equivocada al medir mal dónde está el cero.

Eso es lo que se ha puesto en evidencia en un estudio publicado por Nature, donde se apunta que el nivel del mar, de media, es de unos 30 centímetros más alto de lo que asumían los modelos de riesgo. Para llegar a esta conclusión, los investigadores revisaron 385 estudios por pares publicados entre 2009 y 2025 y descubrieron un patrón: más del 90% de estas investigaciones utilizaron «geoides teóricos» para marcar esta línea base. El problema es que un geoide es un modelo gravitatorio idealizado de la Tierra que asume un océano en perfecto reposo.

Si se ajusta esta corrección a los factores reales, la subestimación del nivel del mar costero ronda entre los 24 y los 30 centímetros. Y aunque pueda parecer una cifra manejable, en topografía costera 30 centímetros marcan la diferencia entre un paseo marítimo seco y una ciudad inundada.

Riesgo

Los investigadores descubrieron que, con una subida de 1 metro del mar, el riesgo de inundación es un 37% mayor de lo que se pensaba, lo que pone en peligro a 132 millones de personas. Para solucionar este problema, el equipo de investigación lo ha publicado de manera abierta, los datos corregidos utilizando superordenadores, para que gobiernos y climatólogos puedan recalcular sus mapas de riesgo utilizando la superficie marina real.

Con esta investigación, se reduce de manera drástica el margen de tiempo para crear diques y adaptar las infraestructuras en ciudades de Asia o en islas del Pacífico, al estar más cerca de los umbrales críticos de inundación.