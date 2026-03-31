Detenidos tres jóvenes marroquíes por robar el móvil a una dependienta de una tienda deportiva de Palma

Creían que sería un robo sencillo, casi invisible, uno de esos golpes rápidos que pasan desapercibidos en la rutina diaria. Sin embargo, no contaban con un detalle decisivo: las cámaras de seguridad registraban cada uno de sus movimientos. La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes marroquíes acusados de entrar en un establecimiento de Palma y sustraer el teléfono móvil de una trabajadora.

El suceso tuvo lugar a plena luz del día, en torno a las 09:00 horas de la mañana, en la tienda de suplementación deportiva Vital Fit, ubicada en la plaza de Es Fortí, muy cerca del torrente de sa Riera. Lejos de tratarse de un acto improvisado, los tres individuos habían diseñado un plan aparentemente bien estructurado, con los roles claramente repartidos para minimizar riesgos y evitar ser cazados por cualquier testigo.

Tal y como se aprecia en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES, la escena se desarrolla con una calma engañosa. Uno de los ahora arrestados accede al interior del local y, tras comprobar que no hay nadie vigilando en ese momento, se dirige con discreción hacia la recepción. Allí, sin titubeos, toma el teléfono móvil que se encontraba sobre el mostrador y lo guarda en su bolsillo.

Mientras tanto, los otros dos jóvenes permanecen en la entrada, atentos a cualquier movimiento, ejerciendo de vigilantes y preparados para alertar ante la posible llegada de clientes o empleados.

Al percatarse de lo ocurrido, la empleada afectada avisó de inmediato a la Policía Nacional, cuyos agentes se desplazaron hasta el establecimiento. Allí, tras revisar las grabaciones de seguridad, lograron identificar a los presuntos autores del robo.

Posteriormente, se realizaron varias batidas por la zona de Es Fortí. Finalmente, los agentes localizaron a los tres jóvenes en las inmediaciones del lugar de los hechos, procediendo a su detención como presuntos responsables de un delito de robo.