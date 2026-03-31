Selena Gomez relata cómo el trastorno bipolar ha cambiado su vida: «No me avergüenzan los episodios maníacos»

Selena Gomez ha hablado abiertamente sobre cómo es su día a día, marcado por el trastorno bipolar del que fue diagnosticada en 2020. La actriz y cantante ha relatado que ha tenido que aprender a gestionar los episodios maníacos que sufre por la enfermedad mental.

Antes de saber qué le ocurría realmente, cuando los médicos aún no encontraban una explicación, Selena Gomez confiesa que «sabía que algo no iba bien», e incluso llega a decir que los doctores podrían haber errado en sus estudios: «Creo que me diagnosticaron mal». La actriz pasó por la consulta de varios terapeutas hasta que dieron con la clave.

«Me enorgullece decir que tengo episodios de manía. No me avergüenza en absoluto», ha explicado Selena Gomez en Friends Keep Secrets, el podcast de Benny Blanco, su marido. De hecho, el productor musical también ha aportado su experiencia como pareja, y ha podido aportar una visión externa como testigo de primera mano.

Según Benny Blanco, la cantante no es consciente de que está atravesando un episodio maníaco en el momento que se produce, si no se percata después. Eso, en todo caso, si es capaz de recordarlos. El productor musical es para la artista un pilar fundamental, «alguien que te entiende y te acompaña donde estás» y que le aporta la estabilidad emocional que necesita.

Selena Gomez ha especificado que ahora, con el tiempo y el aprendizaje de la experiencia, es capaz de detectar los episodios maníacos con una mayor rapidez. Gracias a ese proceso de aprendizaje sobre sí misma, añade, se siente mucho más libre y con menos temor a su enfermedad.

En este contexto, Selena Gomez ha aprovechado la ocasión para concienciar sobre la salud mental y denunciar el estigma que aún pesa sobre ella, razón por la que muchos que la sufren, a día de hoy, ni siquiera dan el paso de pedir ayuda profesional. Es lo que le ocurrió a ella en el pasado, cuando «actuaba por miedo, por amor, por pasión… siempre de manera inconsciente».

Los episodios maníacos experimentados por las personas que padecen trastorno bipolar consisten en periodos de energía extrema y una euforia desmedida que, a su vez, provoca una disminución de la necesidad de dormir, así como la aceleración del pensamiento. Normalmente viene acompañado de un comportamiento impulsivo.