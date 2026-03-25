Ortega Cano recupera su «a gustito» y protagoniza un baile surrealista en la iglesia del padre Ángel

José Ortega Cano ha recuperado su versión más folclórica, la misma que lo convirtió en su día en protagonista de uno de los momentos más recordados de la prensa del corazón: su ya legendario «a gustito». El viudo de Rocío Jurado ha vuelto a popularizar su desinhibida figura entre todos los públicos, esta vez con un baile recogido en un vídeo que está corriendo como la pólvora. El torero se ha dejado llevar, y mucho, en la iglesia del padre Ángel.

El diestro asistió a un evento solidario de Mensajeros de la Paz este martes, un concierto de la cantante Glenda Gaby en la iglesia de San Antón de Madrid. Aunque no era él la estrella de la reunión, acaparó toda la atención. Ortega Cano subió al escenario y se dejó llevar por su porte torero. Su derroche de arte fue in crescendo, hasta desembocar en el éxtasis total.

En las imágenes, publicadas por la revista Diez Minutos, capote en mano, el torero se marca una larga cambiada. Es tras ese movimiento cuando empieza lo mejor: su derroche de maestría. Aunque en un principio parece que la coreografía va a seguir con otro pase, los movimientos de Ortega Cano son dudosos, hasta que el viudo de Rocío Jurado se decide por otra técnica: el cuerpo a tierra.

Ortega Cano se lanza al suelo sobre el capote, boca abajo, y se contonea como un gato estirándose, mientras que la artista que canta quita el atril para despejar el escenario. Ortega Cano se apropia del espacio. De repente, su mano derecha cobra vida. Ortega Cano intenta, desde el suelo, marcar el paso: cojo la manzana, la muerdo y la tiro.

La cosa no termina ahí. Como si el brazo le pesara al extenderlo, Ortega Cano se gira en el suelo y… con la espalda pegada a él, sube las piernas. ¡Al cielo con ella! Finalmente, se levanta, se acerca a la cantante, y se soba el pecho. Otro prodigioso gesto cargado de sentimiento. Con 72 años, el torero se ha lucido frente a un público que estaba entregado y atento, como en sus lejanas tardes en las plazas. Ortega Cano se ganó salir por la puerta grande. ¡Olé!