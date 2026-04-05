Bolaños permite que el letrado mayor y su mujer acaparen todo el poder jurídico del Congreso

El secretario general del Congreso, Fernando Galindo Elola-Olaso, y su esposa, Mercedes Cabrera Orejas, acaparan, desde sus respectivos puestos como funcionarios –él como letrado mayor y ella como jefa del Departamento de Comisiones Legislativas de la Secretaría General– todo el poder jurídico dentro del Congreso de los Diputados. Detrás de sus nombramientos y de sus posiciones de control absoluto de la Cámara Baja está el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien fuentes jurídicas consideran el cerebro de esa «toma del control absoluto».

Fernando Galindo es, hoy por hoy, la mano derecha de la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, y, según fuentes parlamentarias, «el brazo ejecutor» y «correa de transmisión» del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Galindo es el letrado mayor y, por ende, jefe de los letrados del Congreso, mientras que su esposa, Mercedes Cabrera, es la responsable de las Comisiones Legislativas, de toda la información jurídica que se mueva en ellas, que son los órganos de trabajo diario del Congreso.

El matrimonio Garlindo-Cabrera, que atesora en sus manos todo el poder jurídico de la Cámara, cuenta en su haber el haber formado parte, anteriormente, del Gobierno de Pedro Sánchez. Concretamente, Cabrera Orejas fue directora general de Relaciones con las Cortes desde 2018, poco después de la llegada al poder de Pedro Sánchez, con la victoria de la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Por su parte, Fernando Galindo estuvo destinado como director general de Cooperación Autonómica y Local en el Ministerio de Política Territorial desde mediados del año 2021 hasta abril de 2023, cuando ascendió a subsecretario de Política Territorial, siempre con la ministra Isabel Rodríguez al frente del ministerio.

Francina Armengol fue la encargada de proponer a Galindo para ocupar la Secretaría General del Congreso a finales de octubre de 2023. De hecho, el funcionario, que pertenecía al Cuerpo de Letrados del Congreso desde 2010, reunía todos los requisitos, tanto por antigüedad como por haber desempeñado más de cinco años de servicio activo. Su nombramiento, en sustitución de Carlos Gutiérrez Vicén, fue ratificado posteriormente por la mayoría de la Mesa del Congreso, a principios de noviembre de 2023.

El nombramiento de su esposa, Mercedes Cabrera, al frente de las comisiones legislativas de la Cámara llegó casi un año después, en septiembre de 2024. Un nombramiento que firmó la entonces secretaria general adjunta, Mercedes Araújo Díaz de Terán, hoy secretaria general de la Casa del Rey. Galindo, por su parentesco, incurría en una causa clara de abstención, según se recoge en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Pese a todo, el procedimiento de abstención no se produjo correctamente, como recoge la mencionada ley. El texto establece con respecto a cómo proceder en casos de obligada abstención que «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente».

En este caso, Galindo sí se abstuvo de intervenir. Sin embargo, no consta que informase a sus superiores, en este caso, a la Mesa del Congreso. Además, no hay evidencia de que los miembros del órgano de gobierno de la Cámara evaluaran sus razones para no participar y llevaran a cabo el proceso como debían hacerlo, según lo indica el artículo 23 del Régimen Jurídico del Sector Público.