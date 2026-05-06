No hay reservas en restaurantes exclusivos ni una gran fiesta organizada a su nombre. Este 6 de mayo, Lolita Flores cumple 68 años y lo hace de la forma que mejor define el momento vital que atraviesa: trabajando, lejos de Madrid y completamente entregada a su oficio. Así se lo ha confesado a COOL en una conversación exclusiva en la que deja claro que, a estas alturas de su vida, no entiende otra manera de celebrarse que no sea sobre un escenario —o camino de él. «Estoy trabajando, me ha pillado fuera», desvela.

La artista atraviesa una etapa especialmente sólida, tanto en lo profesional como en lo personal. Sin necesidad de grandes titulares, ha ido construyendo en los últimos años una relación muy íntima con el teatro, un terreno que hoy siente más suyo que nunca. Y ahí es donde cobra especial sentido Poncia, su último trabajo conocido, una pieza que no solo ha supuesto un reto interpretativo, sino también una forma de mirar hacia dentro. Aunque por ahora no hay nuevas fechas confirmadas, la obra sigue muy presente en su discurso y en su identidad artística. En ella, Lolita revisita el universo de Federico García Lorca desde un ángulo poco transitado: el de Poncia, la criada de La casa de Bernarda Alba. Un personaje que, en esta versión, abandona su rol de testigo para convertirse en voz protagonista de una historia que comienza donde la original termina.