Nicolás, electricista autónomo de 30 años: «Hay demasiado trabajo, no me quejo de los ingresos»

Nicolás Miñones es el electricista autónomo que ha contado su historia recientemente en televisión y que es el mejor ejemplo de que profesiones como la de carpintero, mecánico o fontanero están de moda en la actualidad. Este gallego de 30 años ha pasado de la robótica a trabajar como electricista en viviendas y, según informa, no le falta trabajo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre ser electricista autónomo en España a mediados de 2026.

La inteligencia artificial ya está instalada en el día a día de miles de millones de personas repartidas en todo el mundo y los próximos capítulos de la IA tienen que ver con un cambio de paradigma en lo que respecta a un cambio de modelo de trabajo en España. Jensen Huang, CEO de Nvidia, se atrevió a asegurar hace unos meses que la próxima generación de millonarios serán los fontaneros, carpinteros o electricistas.

No le dará para ser millonario, pero de momento Nicolás Miñones, un español de 30 años, ha contado su historia como trabajador autónomo electricista después de abandonar el campo de la robótica. Ahora ha asegurado que no le falta trabajo y que disfruta desempeñando su función diaria como reparador de plataformas eléctricas en viviendas.

Ser electricista autónomo en España

Nicolás Miñones comenzó su profesión como electricista en Australia, país a donde se marchó hace unos años y acabó trabajando como electricista en barcos de lujo.

«Por inquietudes de la vida y porque me gusta mucho el surf, me fui a Australia, donde viví cinco años. Allí tuve que ‘bajar al barro’: trabajé limpiando casas, repartiendo comida, en jardinería… Nunca se me caen los anillos. Soy muy curioso y muy ‘manitas’, así que comencé haciendo pequeñas chapuzas», comenzó diciendo Nicolás en una entrevista que concedió en 20 Minutos en su día, en la que dejó claro que acabó sus días en Australia trabajando como electricista en barcos.

«Al volver, intenté retomar lo mío: automatismos, programación y robótica. Fui a entrevistas, pero me iba mal porque realmente no me apetecía ese tipo de trabajo, sentía que estaba condenado», afirmó en su día a este medio antes de informar sobre su nuevo empleo: electricista como autónomo. «No tenía experiencia en electricidad de vivienda, pero soy echado para adelante, así que me hice autónomo y empecé. Llevo un año como autónomo y no paro», ha contado recientemente en una entrevista en el Programa de Ana Rosa.

Durante su intervención en televisión también contó que: «Es un oficio duro. No es un trabajo de oficina en el que estás con una calefacción y llegas a casa con las manos limpias. Aquí se sufre, la obra es pesada». «Hay demasiado trabajo y no me quejo de los ingresos, pero siempre estaría bien ganar algo más», comenta este joven.

Sobre la importancia de las profesiones de siempre, que ahora están en auge demandando a los jóvenes de nuestro país, este joven de 30 años también ha informado que una gran construcción «funciona como una cadena: albañil, persianista, fontanero, electricista… Si uno se retrasa, la bola crece y afecta a la siguiente obra y a la siguiente». «A veces tienes que doblar horas: he trabajado 12 horas al día, de lunes a domingo, para intentar tapar huecos», cuenta Ana Rosa sobre su nueva vida laboral como electricista autónomo.