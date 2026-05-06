Isabel Gemio sobre su paso por ‘Lo que necesitas es amor’: «No era feliz»

En la emisión de este 5 de mayo de 2026, el programa Al cielo con ella (RTVE) ha recibido a todo un mito de la televisión nacional, Isabel Gemio. La presentadora de radio y televisión ha hablado de varios de sus hitos profesionales, como fueron los programas de Antena 3 Lo que necesitas es amor y Sorpresa, sorpresa.

Isabel Gemio en ‘Lo que necesitas es amor’

Isabel Gemio ha sido sorprendentemente honesta al recordar su paso por el programa que puso de moda las reconciliaciones en directo, Lo que necesitas es amor. A pesar de ser el espacio que la consagró, la periodista ha confesado a Henar Álvarez que «no era feliz» en aquel formato. «La televisión de los 90 era un rodillo. O seguías el guion a rajatabla o te ponían la etiqueta de difícil», ha explicado Gemio.

También ha recordado con especial nitidez su enfrentamiento con la dirección cuando decidió llamar «primitivo» a un invitado que mostró una actitud agresiva en plató, un gesto de rebeldía que en su momento no gustó a los altos mandos de la cadena, pero que hoy, en un contexto feminista como el de Al cielo con ella, fue celebrado por el público.

Isabel ha reconocido que dejó el programa por una cuestión de principios: no se sentía cómoda con la parte de reality puro y duro que empezaba a asomar en la pequeña pantalla.

Sobre ‘Sorpresa, sorpesa’

Al hablar de Sorpresa, sorpresa, Gemio ha descrito la etapa como una «locura colectiva». El programa, que lograba paralizar el país cada semana, fue para ella el pináculo de la televisión emocional. Sin embargo, no todo fueron luces.

La presentadora ha reflexionado sobre la presión de manejar emociones tan extremas en directo y el impacto que tuvo en su vida personal la exposición constante. Como no podía ser de otra manera, la entrevista tocó el tema del bulo del perro y la mermelada, que ocurrió cuando el programa estaba presentado por Concha Velasco, que sustituyó a Gemio después de su embarazo.

Isabel, con la serenidad que dan los años, pero con un deje de hartazgo, ha sido tajante al recordar cómo esa noticia falsa marcó un antes y un después en la percepción de los contenidos televisivos. Ha definido el suceso como el «primer gran bulo de la era pre-internet». Ha lamentado que una mentira tan absurda lograra empañar el trabajo de un equipo que cumplía sueños reales de gente anónima.

La entrevista ha concluido con una reflexión sobre su papel actual. Isabel Gemio ha dejado claro que, aunque agradece los éxitos de los años 90, su prioridad ahora es la autenticidad y su labor en la investigación de enfermedades raras, ya que su hijo padece una de ellas. .