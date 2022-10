¿Qué ha sido de Isabel Gemio? La razón por la que ya no la vemos en televisión

Isabel Gemio es una de las periodistas más conocidas en el panorama televisivo nacional, pero poco se sabe de ella estos últimos años. Cuenta con una carrera extensa y exitosa en el mundo de la comunicación, trabajando tanto en radio como en televisión, pero ahora parece mantenerse alejada de los medios y no se conoce demasiado sobre sus próximos proyectos en el sector.

Isabel Gemio y su nueva vida alejada del foco mediático

Para muchos es una de las mejores comunicadoras del país y lleva muchos años trabajando en su carrera, por ello, ha sorprendido este silencio. Finalmente, fue ella la que lo explicó, comentando los motivos por la que ya no la podemos ver en televisión. «A lo mejor es la radio y la televisión la que me ha dejado a mí, pero yo tampoco me ocupo de buscar, de producir, me da pereza, he trabajado 40 años en condiciones maravillosas, si no son en según qué condiciones, no echo de menos nada, estar por estar debajo del foco, no» comentaba Isabel Gremio frente a la prensa meses atrás.

Con estas declaraciones la periodista explicaba que no le valía cualquier trabajo y que su intención no era estar en primera línea del foco mediático si las condiciones del trabajo no resultaban interesantes para ella. Tanto es así que a principios del año pasado, Isabel Gemio anunciaba a través de la revista ‘¡Hola!’ que daba su carrera ‘por terminada’. Estas declaraciones no estuvieron libres de reacciones en el sector y es que es un rostro más que conocido en pantalla.

Parece que las prioridades de esta comunicadora son la tranquilidad y la paz, disfrutando de una etapa mucha más tranquila alejada del foco mediático que ha sido su profesión durante años. Además, es más que clara con su intención de mantener esa sensación de paz en su rutina.

Los últimos proyectos de la presentadora

Su último trabajo conocido en los medios fue en el programa ‘Te doy mi palabra’ en Onda Cero y su contrato para este proyecto finalizó en 2017. La emisora no renovó su contrato y ella quiso comentar más detalles poco después en ‘El Hormiguero’. «Tengo unas circunstancias familiares que son las que son. Levantarse a las 5 de la mañana los sábados y los domingos no me permite conciliar mi vida familiar» explicaba la propia Isabel «Pedí cambios de horario y finalmente ha sido Onda Cero la que ha decidido no renovar mi contrato» añadía a la explicación.

Después de esta experiencia se animó con un proyecto propio y se abrió un canal de YouTube llamado ‘Charlas con alma’, allí entrevistó varios rostros conocidos, entre ellos María Teresa Campos, con quien se desató polémica. Aún con ello, este proyecto pareció no acabar de prosperar con el tiempo.

Ahora, sigue apostando por la tranquilidad y solo la hemos visto de manera puntual colaborando con algunos programas como «La mañana en la 1». Además, también se dedica a estar con los suyos, siendo sus hijos Diego y Gustavo, su mayor prioridad hasta la fecha. Comparten un gran vínculo familiar y son defensores de las buenas causas, pues la periodista está volcada en la fundación solidaria que lleva su nombre, cuya misión tiene la investigación de enfermedades neuromusculares, distrofias musculares y otras enfermedades raras.