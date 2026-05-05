Marta Hazas: «Mi marido y yo estuvimos tres días sin hablar por la independencia de Cataluña»

Marta Hazas y Javier Veiga, amigos de Pablo Motos desde hace años, han vuelto a El Hormiguero este martes 5 de mayo para hablar de su nueva producción teatral,Un matrimonio sin flitros. Escrita por Veiga, la obra explora el fin del amor y esas conversaciones que solo ocurren en la intimidad. Esta temática ha dado pie a una conversación sobre la pareja y los dos actores, casados desde hace años, han ontado cosas sobre su relación.

Veiga tiene un pasado enorme con Pablo Motos, puesto que fue el presentador de El club de la comedia, programa del que el valenciano era el jefe de guiones. Además, Marta Hazas ha sido colaboradora durante años del programa con su sección de trucos, que ahora presenta la humorista Esperansa Grasia.

.@Martahazas y @veigajavier nos presentan ‘Un matrimonio sin filtros’, su nueva obra de teatro que se puede ver en el Teatro Maravillas de Madrid hasta el 28 de junio #HazasVeigaEH pic.twitter.com/QXvnY3Rd86 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 5, 2026

«La discusión más gorda que hemos tenido»

Durante el arranque de la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado a la pareja cómo son sus discusiones y la actriz ha respondido: «Es una guerra fría.Son como: no existes, no te conozco y usted quién es»

La actriz, además, ha asegurado que:«Una vez discutimos por la independencia de Cataluña y somos de Santander y Galicia. Estuvimos tres días sin hablarnos. Ha sido la discusión más gorda que he tenido con Javi.

Si el otro gana, el que pierde se pone porculero. A veces hay chantajes y a veces se quita la ilusión por vivir».

Motos les ha preguntado: «Si os separaseis de verdad, ¿qué no le dejarías al otro que se llevara de la casa?». Marta Hazas ha respondido: «Los álbumes de fotos, que yo soy de imprimirlas. Y quizá una escultura que me gusta mucho, pero se la regalé yo. Si se la regalo cuando le quiero… Es un regalo de ida y vuelta. Es de un escultor gallego. Es muy bonita».

Por su parte, Javier Veira ha dicho: «Yo me llevaría la escultura. Es más, si tenemos una bronca, la guardaré antes de discutir. Hay que ser previsor»

Cómo empezaron a salir Marta Hazas y Javier Veiga

La pareja también ha hablado del momento en el que se enamoraron. Hazas ha comentado que se conocieron en un rodaje pero no sabíaa que a él, ella le había gustado: Había buen rollo y tal, pero ya. Un día yo estaba haciendo un bolo por ahí y me llegó un WhatsApp de él que decía: ¿Qué, me estás echando de menos? y yo me puse a pensar y me di cuenta de que sí. Entonces le contesté ‘sí’, y ahí empezamos a salir».