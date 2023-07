Mazón: «Yo conocí a Santi Abascal cuando tenía 21 años, era un héroe para nosotros»

La relación entre el líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y nuevo presidente de la Generalitat Carlos Mazón y el líder de Vox Santiago Abascal viene de mucho tiempo atrás. Se conocieron hace 30 años. Y, por aquel entonces, según revela Carlos Mazón en la entrevista con OKDIARIO, Abascal «era un héroe para nosotros». Mazón, en aquellos tiempos, con 21 ó 22 años, viajaba desde Alicante hasta el País Vasco para apoyar a Abascal «porque Santiago entraba en clase y tenía su cara en el centro de una diana».

PREGUNTA- ¿Y cómo fue en su caso para cerrar tan rápido el acuerdo? Fue meteórico.

R.- Fue meteórico lo que anunciamos, llevábamos tiempo hablando antes. A veces, hay que preparar cómo se sienta uno en la mesa.

P.- ¿Ayudó el hecho de que usted sea muy buen amigo de Santiago Abascal desde que eran unos niños militantes de Nuevas Generaciones? ¿Ayudó esa sintonía?

R.- Pues espero que sí. La verdad es que una de las primeras felicitaciones que tuve la noche electoral fue de Santiago Abascal. Yo conocí a Santi Abascal cuando tenía 21 o 22 años.

P.- Hace 30 años.

R.- Él era el presidente de las Nuevas Generaciones del País Vasco y yo era el secretario general de las juventudes del Partido Popular aquí. Y nos íbamos allí a apoyar a Santiago, porque Santiago entraba en clase y tenía su cara en el centro de una diana. A mí no me ha pasado en la Universidad de Alicante que mi cara esté en el centro de una diana. Con aquello me bastó para ver una persona con mucho coraje defendiendo la libertad. Era un héroe para nosotros. Luego abandonó el partido. Ya ve usted que también la gente se puede enfadar y luego se organiza un partido. Todo un partido que es Vox.

Todo el mundo sabe qué es Vox, pero yo no me puedo olvidar del Santiago Abascal, que para nosotros era un héroe, que era un referente moral y siempre lo he admirado mucho por toda aquella lucha. ¿Espero que haya ayudado? Francamente, espero que sí. Y todos han hecho esfuerzos. Vox ha hecho muchos esfuerzos, muchos para que podamos hablar, para que podamos hablar de un acuerdo de investidura, de un acuerdo de gobierno. Vox ha hecho muchos esfuerzos. ¿El primero? El que era su candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana tuvo el gesto de apartarse para, digamos, no complicar las cosas. Porque se podían haber complicado. Y yo también le quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho. Todo eso se venía hablando antes de esas famosas tres horas porque hay que preparar las cosas. Cuando uno se está jugando la gobernabilidad de su Comunidad no puede improvisar. Vamos a ir al despacho a ver lo que pasa no. Hay que trabajarlo de la mejor manera posible con discreción, que no con secretismo, pero sí con discreción.

P.- ¿A usted le parece Vox un partido machista, xenófobo y homófobo?

R.- Pues a mí no me lo parece. Y, además, es que yo sé que no lo es. Yo he visto a Vox firmar con Marga Prohens ‘la lucha -cito textual- contra la violencia machista’. ¿Es que lo hemos visto, no? Parece que todo está en lo que se escribe en un papel. Igual que yo no tengo que estar recordando permanentemente que el primer partido en España que trajo el primer Pacto contra la Violencia de Género fue el Partido Popular. O ahí están los 2000 puntos de mi programa electoral donde lo dejan bastante bien claro.