Vox presenta en Valencia la segunda iniciativa en 24 horas para prohibir el burka y el nicab

Vox ha presentado este viernes una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes Valencianas que tiene por objeto prohibir el uso del burka y del nicab en los espacios públicos. Vox considera que ambas prendas atentan contra la dignidad de las mujeres y que son contrarios a nuestra cultura. En su PNL, Vox solicita a las Cortes Valencianas que insten al Consell y que este inste a su vez al Gobierno de Pedro Sánchez a a incorporar una prohibición general de uso de ambas prendas en los espacios públicos y que esa prohibición sea, a su vez, incorporada al ordenamiento jurídico español. Se trata de la segunda iniciativa de Vox en Valencia que incluye la prohibición del burka y del nicab en menos de 24 horas. La anterior formaba parte de una de las enmiendas presentadas a la Renta Valenciana de Inclusión, de la que también informó OKDIARIO.

El burka es una prenda que cubre completamente el cuerpo de una mujer. De la cabeza a los pies. Y sólo deja una pequeña rejilla en los ojos para ver. El nicab es el velo islámico. Cubre todo el rostro de la mujer. Y sólo deja visibles sus ojos.

La iniciativa de Vox va en la misma dirección que la presentada por la formación este mismo martes en el Congreso de lo Diputados, cuando solicitó prohibir en espacios públicos esta vestimenta islámica que oculta el rostro de la mujer, con la sola excepción de los ojos en el primer caso, y sancionar a los padres que lo impongan a sus hijas, como entonces publicó OKDIARIO.

En las Cortes Valencianas, Vox solicita la modificación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para sancionar tanto el uso de las citadas prendas como la imposición de las mismas por parte de padres y/o tutores, fijando, además, un régimen sancionador. Reclama que se reforme la Ley de Extranjería para que la reincidencia en esa conducta sea sancionada con la expulsión de España cuando la infracción sea cometida por personas extranjeras.

David Muñoz, diputado de Vox en las Cortes Valencianas, ha recordado que la iniativa forma parte del compromiso de Vox «con la defensa de la igualdad, la seguridad y la identidad cultural». Muñoz ha instado al Gobierno a «actuar sin complejos y con determinación para garantizar la eficacia de estas reformas».

Se da la circunstancia, tal como ha publicado OKDIARIO el pasado 18 de octubre, que el Parlamento de Portugal ha aprobado una iniciativa del partido conservador Chega para prohibir el uso del burka o el niqab en espacios públicos, sumándose así a la lista de países europeos que restringen estas prendas islámicas que ocultan completamente el rostro de la mujer.

La propuesta salió adelante gracias al apoyo del Partido Social Demócrata (PSD) y del democristiano CDS-PP. Sin embargo, el texto aún debe superar varios trámites parlamentarios y podría sufrir modificaciones antes de su aprobación definitiva.