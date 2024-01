Vox descarta un ‘efecto Baleares’ sobre el Gobierno valenciano: «Goza de muy buena salud»

La crisis y el rumbo que están tomando los acontecimientos no amenaza con contagiar con un posible efecto Baleares al Ejecutivo valenciano, que conforman PP y Vox. Por el contrario, en el caso valenciano: «Goza de muy buena salud» y «no hay ninguna afección por temas externos o de otras provincias o de otras regiones. No hay ningún problema. La estabilidad es la misma que el día 20 de julio». Así, lo ha manifestado este martes el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana José Luis Aguirre este martes. Precisamente, tras el Pleno del Ejecutivo.

Este lunes, el grupo parlamentario de Vox en el Parlamento balear se ha rebelado y ha expulsado a dos diputados afines a la dirección nacional del partido. En concreto, la líder de la formación y el presidente de la Cámara. La situación se ha ido agravando hasta el punto de que este martes el vicepresidente y secretario general de Vox Ignacio Garriga ha advertido que la crisis de la formación en territorio balear ha dejado una situación «incierta e irregular» en el Ejecutivo regional.

Pero, la situación de Baleares no es extrapolable a la Comunidad Valenciana, donde las relaciones entre ambas formaciones son muy fluidas. Hasta el punto de que hace apenas unos días los dos líderes de los respectivos grupos parlamentarios: Miguel Barrachina, del PP, y José María Llanos, de Vox, han presentado una iniciativa conjunta ante la Mesa del Parlamento valenciano para solicitar una comisión de investigación que indague en la Cámara el monumental escándalo de los contratos menores en los últimos cuatro años de Gobierno de Ximo Puig.

Este martes, el consejero valenciano de Agricultura José Luis Aguirre ha participado en la comparecencia posterior al Pleno del Ejecutivo para explicar temas referentes a su área de Gobierno. Y, en el transcurso de la comparecencia se le ha preguntado si la crisis de Baleares puede tener impacto en la estabilidad del Ejecutivo en la Comunidad Valenciana.

Jose Luis Aguirre en una respuesta de poco más de 30 segundos ha dejado muy claro que no: «La estabilidad del Gobierno de la Generalitat Valenciana goza de muy buena salud», ha afirmado con contundenciae. «Estamos todo el Gobierno de la Generalitat centrado en trabajar, en servir al pueblo de Valencia, Alicante y Castellón».

Además, José Luis Aguirre a asegurado que: «No hay ninguna afección por temas externos o de otras provincias o de otras regiones. No hay ningún problema. La estabilidad es la misma que el día 20 de julio» de 2023, en referencia a la fecha de arranque de este nuevo ejecutivo valenciano, que relevó al del socialista Ximo Puig tras las elecciones autonómicas.