La víctima del marido de Oltra agradece a Mazón que le pida perdón: «Los culpables ni se preocuparon»

Teresa T., la joven que siendo menor fue abusada por el que era marido de Mónica Oltra, quien era, a su vez, la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana entonces presidida por el socialista Ximo Puig, ha agradecido sinceramente el gesto del nuevo presidente del Ejecutivo autonómico, el popular Carlos Mazón, que en la entrevista concedida a OKDIARIO, ha manifestado que «lo primero» que hará como presidente «es pedir perdón a la víctima del marido de Oltra». Teresa T., en declaraciones también a OKDIARIO, ha elogiado el gesto de Mazón: «Tiene lo que hay que tener, no como los demás, que ni se han preocupado por mí» y ha explicado que ese gesto «me parece bien, pero Mazón no tiene culpa de nada, los culpables son otros».

Teresa vive con su padre mientras busca un empleo que le permita recuperar a sus dos hijos. Está pendiente de una indemnización de 250.000 € solicitada a la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas y actualmente paralizada, así como de la ejecución de la sentencia que le ha dado la razón tras su despido del hospital de Torrevieja, cuando pasó de gestión privada a pública.

En su conversación con OKDIARIO, la joven muestra su sorpresa y a la vez su satisfacción por la decisión de Carlos Mazón de pedirle perdón en nombre de la Generalitat Valenciana. Ella, siendo menor, fue abusada por el marido, entonces, de Mónica Oltra, en un centro de menores tutelado por la Generalitat Valenciana. Su calvario continúa y manifestaciones y gestos como el Carlos Mazón la animan a seguir peleando por su futuro y por sus pequeños.

«Es un buen gesto. Mazón está entrando como presidente», manifiesta sorprendida Teresa por la decisión del nuevo responsable de la Generalitat, que para ella no tiene precedentes, porque quienes antecedieron en el Gobierno valenciano al político alicantino: «Nunca me han llamado, no se han dirigido a mí». «Mazón no tiene culpa de nada. Los culpables son otros», explica Teresa. Para, a continuación, revelar, también, que cuando Mazón la llame, «iré a verle».

El gesto de Mazón

Carlos Mazón ha reclamado reiteradamente a la Generalitat, a Ximo Puig y a Mónica Oltra que el primer gesto que debían tener con la joven era el de pedirle perdón.

El pasado día 13 de este mes de julio, en su debate de investidura, Mazón reclamó eso mismo al nuevo líder de Compromís, Joan Baldoví: «Tiene usted una ocasión estupenda para venir aquí, dirigirse a Teresa y decirle, en nombre de todo Compromís, te pido el perdón». Pero tampoco ha obtenido respuesta.

En la entrevista con OKDIARIO, Carlos Mazón ha vuelto a abundar este tema: «La llamaré y me gustaría poder hablar con ella si ella quiere. Me imagino que sí. Yo estaré encantada de hacerlo. Creo que es un gesto que hay que hacer y creo que hay que pedirle perdón, y que la Generalitat le tiene que pedir perdón. Puig no lo hizo. Baldoví, tampoco. Yo intentaré hablar con ella y la escucharé muy atentamente para poder ayudarla en lo que podamos. Esto es importante», ha dicho Mazón, tal como ha publicado OKDIARIO.

La importancia del anuncio de Mazón es enorme. Máxime, si tenemos en cuenta que en medio del monumental trabajo que tiene por delante y que ya ha comenzado a poner en marcha, el nuevo presidente de la Generalitat ha priorizado este gesto con la víctima del ex marido de Oltra, que evidencia también hasta que punto da valor a la defensa de las de las víctimas.

Lo que la izquierda no ha hecho mientras ha gobernado la Comunidad Valenciana, él sí lo hará: pedir perdón, en nombre de la Generalitat Valenciana, a la joven que siendo menor fue abusada por el entonces marido de Mónica Oltra.