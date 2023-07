UGT y CCOO promueven un manifiesto en hospitales para el voto «progresista» sin medidas de Sanidad

Las centrales sindicales UGT y CCOO promueven en los últimos días un manifiesto en hospitales valencianos para llamar a sus trabajadores al voto masivo a la izquierda el 23J en el que no consta una sola medida concreta de ámbito sanitario. Sí hace mención alguna otra que enerva a parte del personal sanitario, como es el caso de la jornada de 35 horas, que varios sindicatos firmaron con el Ejecutivo de Puig, pero que ese mismo gobierno de PSOE, Compromís y Podemos no llegó a publicar en el Diario Oficial (DOGV), por lo que no es ejecutivo, sin que UGT y CCOO hayan protestado por ello, cosa que sí ha hecho otro sindicato firmante de aquel acuerdo de 35 horas: CSIF.

El manifiesto unitario de CCOO y UGT está acompañado por un díptico y una circular llamando a adherirse al mismo. La circular está firmada por responsables de ambos sindicatos, documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO y que ponen de manifiesto la llamada al voto «progresista» ante unos comicios para los que las encuestas auguran la derrota del socialista Pedro Sánchez y sus socios.

La circular, de fecha 3 de julio, por tanto, antes del inicio de la campaña electoral, fue trasladada por los secretarios de organización confederales de ambos sindicatos a los representantes sindicales en los denominados órganos unitarios.

La propuesta de manifiesto está encabezada por una entradilla para que las presidentas o presidentes de los comités de empresa, las juntas de personal y los delegados se adhieran e identifiquen con sus nombres y apellidos al mismo.

Pero, en el sectores de de los hospitales valencianos ha no tenido el efecto esperado, porque entre los argumentos que se manejan, como se ha dicho, no se hace mención a los problemas que el personal hospitalario está viviendo en los centros valencianos en su labor cotidiana.

El manifiesto unitario concluye con un párrafo que dice, entre otras cosas que «los abajo firmantes, presidentas y presidentes de comités de empresa, juntas de personal y delegadas y delegados llamamos a participar masivamente en las próximas Elecciones Generales, acudir a las urnas e ir a votar a las opciones progresistas». En el manifiesto, los firmantes deben incluir su nombre, DNI y firma.

En el caso de la sanidad valenciana, todo ello, ha despertado críticas de parte del personal hospitalario y de otros sindicatos, que consideran que las principales reivindicaciones del sector no han sido atendidas por el gobierno valenciano, del que formaban parte los socialistas, Compromís y Podemos y no entienden cómo se les pide ahora ese apoyo.