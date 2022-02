La saturación de la Sanidad valenciana que dirige la consejera socialista Ana Barceló alcanza ya los hospitales. Un total de 29 pacientes esperan hoy cama en el de Alzira, según ha denunciado la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). En este caso, según el citado sindicato, el origen del problema estriba en la decisión de cerrar la zona inicialmente creada para atender las urgencias respiratorias, y que la pasada semana había sido habilitada como box para aliviar otras patologías de Urgencias.

La zona de Urgencias Respiratorias del citado hospital, siempre según las mismas fuentes, se llevó a cabo al objeto de albergar enfermos covid. Sin embargo, pese a su nombre, ha sido utilizada para pacientes no oncológicos y, también, no respiratorios. Cuenta con 10 camas. Sin embargo, la decisión de cerrar esa zona a pacientes no respiratorios por parte de la Gerencia del Departamento ha obligado, según CSIF, a triplicar los boxes de los servicios de Urgencias, en los que caben 32 pacientes y ha generado que a primera hora de la mañana de hoy hubiera 29 personas en espera de cama en planta.

El sindicato denuncia que a esa saturación se suma la falta de privacidad, con un espacio de Traumatología en Urgencias, separado por una cortina transparente de respiratorios y con baño compartido, siempre según el citado sindicato, que ha instado a la Gerencia del Departamento a reabrir de inmediato la zona cerrada para aliviar la presión. Además, ha reclamado que no se escatime en gastos de personal, a fin de que se pueda ofrecer la atención adecuada a los pacientes y reducir la presión laboral que actualmente viven los sanitarios.

Se da la circunstancia de que hace una semana, los trabajadores del hospital de Alzira protagonizaron una concentración de 15 minutos a la puerta del centro. Reclamaban ya refuerzos urgentes. En concreto, la creación de 300 plazas estructurales más. El hospital de Alzira es de gestión pública desde el 1 de abril de 2018.