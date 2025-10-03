Rovira pide a Morant que deje a los estudiantes de la PAU examinarse sólo en castellano o valenciano

El conseller de Educación, Universidades y Empleo del Gobierno valenciano, el alicantino José Antonio Rovira, ha dirigido sendas cartas a la ministra de Educación, la socialista Pilar Alegría, y a la de Universidades, la también socialista Diana Morant, en las que solicita oficialmente que el Gobierno de Pedro Sánchez permita a los estudiantes valencianos de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) examinarse sólo de castellano o de valenciano. O bien, que sólo les puntúe una de las dos pruebas. José Antonio Rovira pone así en marcha la iniciativa que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, lanzó en el reciente debate de política general en las Cortes Valencianas con una propuesta que es pionera en España.

Diana Morant rechazó esta misma semana la posibilidad de llevar a cabo esta medida. Pero lo cierto es que tal como está diseñada ahora la PAU, los estudiantes valencianos se examinan de una prueba más que los de las Autonomías con una sola lengua. Y eso les pone en desventaja a la hora de obtener la nota precisa para elegir universidad y carrera universitaria.

De hecho, el objetivo de esta medida es que ningún estudiante de la Comunidad Valenciana pueda ver empeorada su media por tener que examinarse de la lengua oficial y de la cooficial. Y que tampoco se le cierre la puerta de una universidad o una carrera universitaria.

La propuesta, que ya de por sí obliga al Gobierno de Pedro Sánchez a posicionarse, ha sido viralizada a través de un vídeo del conseller José Antonio Rovira en el perfil de GVA Educació (Generalitat Valenciana Educación) en la red social X.

Ese vídeo, que ilustra esta información, tiene como público objetivo a los estudiantes de la Comunidad Valenciana de la PAU. Y en él, José Antonio Rovira manifiesta que: «Si eres estudiante de Segundo Bachillerato y este año te vas a examinar de la PAU, te interesa este información. Como conseller de Educación, me he dirigido a la ministra de Educación y a la de Universidades para que, al menos, tengáis la capacidad de elegir entre examinaros de lengua castellana o de lengua valenciana».

Rovira agrega en ese mismo vídeo que: «Si no podéis elegir, hacéis una prueba más que el resto de Comunidades Autónomas que sólo tienen una lengua. Y, eso, perjudica la nota de Selectividad. Si no, al menos, que podáis hacer el examen de las dos, pero elegir la nota más alta».

La ministra de Universidades, Innovación y Ciencia, Diana Morant, preguntada sobre esta cuestión en una reciente entrevista en la Cadena Ser, manifestó, en referencia a la iniciativa de Carlos Mazón, que la propuesta del presidente valenciano es que en la Prueba de Acceso a la Universidad «se pueda elegir entre el valenciano y el castellano para examinarte. Cosa que no es posible. No es legal». Diana Morant insistió en que «no se va a permitir, en ningún caso». Y cargó contra a Mazón: «Está intentando sacar el valenciano de las aulas». Ahora, Morant y Alegría tendrán que decidir oficialmente sobre la iniciativa de Mazón.