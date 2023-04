El alcalde de Valencia y candidato de Compromís en las próximas elecciones municipales Joan Ribó ha confesado este jueves que ha invitado a la vicepresidenta del Gobierno de España Yolanda Díaz a participar en su campaña. Y lo ha hecho con una muy gráfica frase: «Como todo el mundo sabe, hasta los flamencos de la Albufera, que también creo que lo saben, yo soy una persona que con Yolanda Díaz me entiendo muy bien».

El camino hacia las elecciones del 28 de mayo se está convirtiendo en tortuoso para Compromís, porque no remonta en las encuestas desde que estalló el caso Oltra. Esta circunstancia perjudica especialmente a su mayor conquista electoral: la Alcaldía de Valencia, que actualmente ostenta de la mano de Joan Ribó y con el apoyo del PSOE.

Acuciado por las encuestas y ante la muy seria posibilidad de que el Partido Popular, cuya candidatura municipal lidera María José Catalá le arrebate la Alcaldía, Ribó ha decidido acudir a Yolanda Díaz, aún a costa de estirar más el ya fino hilo de la relación que el alcalde de Valencia guarda con Podemos. El pasado 2 de abril, fue Joan Ribó quien asistió al acto de Yolanda Díaz en Madrid. Ya entonces no guardó elogios para la vicepresidenta del Gobierno.

Este jueves, Joan Ribó ha participado en un desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea. Donde ha sido preguntado acerca de si había invitado a Yolanda Díaz a la campaña y si le gustaría contar con ella.

Ribó ha respondido que él ha invitado «a todos». No obstante, ha querido puntualizar con un mensaje que parecía más destinado a no despertar las iras de Podemos: «La campaña de Valencia es de Valencia. No querría que ningún momento esto fuera un campo de batalla de otras campañas a nivel estatal ni querría que fueran las pre de otras campañas».

Dicho lo cual, ha reconocido que «yo sí la he invitado. No sé si podrá venir. Entiendo que estamos en una situación peculiar, que no voy a describir porque todo el mundo la conoce. Pero, en definitiva, como todo el mundo sabe, hasta los flamencos de la Albufera, que también creo que lo saben, yo soy una persona que con Yolanda Díaz me entiendo muy bien».