Ni la coalición nacionalista Compromís ni Podemos levantan cabeza en la Comunidad Valenciana. Los primeros, a pesar de que experimentan una muy ligera subida, siguen lastrados por el caso Oltra. Mientras, Podemos continúa sufriendo una tendencia a la baja que, en caso de no ser frenada, amenaza con dejarle fuera de las Cortes Valencianas. Si esto sucede, las esperanzas de la izquierda valenciana de conformar un tercer gobierno desaparecerían por completo.

La situación de la izquierda valenciana que se desprende de la encuesta de Data10 para OKDIARIO es muy complicada. Compromís, según este sondeo, alcanza los 12 diputados, cinco menos que en las elecciones de 2019, cuando obtuvo 17 escaños en las Cortes Valencianas.

Y es que, la formación liderada por Joan Baldoví sigue lastrado por el denominado caso Oltra. Con ese nombre se conoce el caso en el que está imputada Mónica Oltra y que investiga si cargos y/o personal de la consejería que ella dirigía supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el entonces marido de la propia Oltra. Ella está siendo investigada por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito.

Desde la irrupción del caso Oltra, Compromís ha renovado el liderazgo pero no termina de incrementar la intención de voto a pesar de que sí ha recuperado un diputado desde el sondeo anterior, que le daba 11 escaños. Ahora son 12. Pero aún continúa muy lejos de aquellos 17 diputados logrados en 2019. Se mantiene bien en la provincia de Valencia (15% de intención de voto), pero no así en Castellón (10,7%) ni mucho menos en Alicante, donde los apoyos son menores (9,8%).

El caso de Podemos

Sin ser buena, su situación es mucho mejor que la de Podemos, que sondeo tras sondeo ver recortada su intención de voto. Aquel 8,15% de los sufragios que obtuvo en 2019, se ha convertido en un 5,9% ahora. En cifras porcentuales, 2,25% menos que hace cuatro años. Este descenso supone una pérdida de tres diputados. De los ocho que ahora tiene en las Cortes Valencianas a cinco.

Un porcentaje que comienza a ser preocupante por dos motivos: uno, porque reduce sus expectativas electorales. Y otro, más importante, porque en caso de bajar por debajo del umbral del 5% de los votos, Podemos quedaría fuera de las Cortes Valencianas. Y, si eso ocurre, la izquierda quedaría prácticamente sin posibilidades de reeditar el actual gobierno.

Durante las últimas semanas antes de la disolución de las Cortes Valencianas, Ximo Puig y su gobierno negociaron in extremis con Ciudadanos una rebaja del listón electoral, el porcentaje mínimo exigido para entrar en la Cámara autonómica, del 5% al 3%.

Se trataba de una medida que beneficiaba tanto a Podemos como a Ciudadanos. Pero, finalmente, no se llevó a cabo porque no existía la garantía de que todos los diputados de Ciudadanos lo apoyaran. Para ser aprobada, esa reforma necesitaba dos tercios de los votos o, lo que es lo mismo, de 66 diputados. Y esos 66 apoyos no estaban garantizados.

Ahora, Podemos se ve en la imperiosa necesidad de incrementar su base de votantes, que en la izquierda ya se concentra mayoritariamente en el PSOE y en Compromís. Recuperar espacio político es vital para la formación morada, porque el más mínimo desliz puede dejarlos como fuerza extraparlamentaria y certificar la derrota del que hasta ahora es el gobierno valenciano.