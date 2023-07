Puig se busca otro lío con la designación de los senadores territoriales al dejar fuera a Alicante

Horas después de las elecciones generales del 23J, el conflicto interno ha vuelto a aflorar en el PSOE valenciano de Ximo Puig. En esta ocasión, el problema viene a consecuencia de la designación de los senadores territoriales que este jueves debe aprobar el pleno de las Cortes Valencianas. A los socialistas les corresponden dos. Uno, será el propio Ximo Puig, que sumará así el perfil de senador a los dos actuales: ex presidente del Gobierno valenciano y presidente del Grupo Socialista en el Parlamento autonómico. La segunda acta será para la ex directora general de Empleo la valenciana Rocío Briones. Esta segunda designación no ha gustado a los socialistas alicantinos, porque se han quedado sin representante en esta designación territorial.

Con esa designación y con la de Pilar Bernabé como nueva número 2 del PSPV-PSOE, se da la circunstancia de que de las cuatro mujeres que Ximo Puig ha situado en los puestos más importantes desde el 28 de mayo todas son valencianas. No hay alicantinas. Son, además de Pilar Bernabé: Gabriela Bravo como vicepresidenta segunda de las Cortes Valencianas, Rebeca Torró como como portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas. Y, ahora, Rocío Briones.

La situación del PSOE valenciano es de calma tensa desde hace días. En concreto, desde que la Ejecutiva de Ximo Puig dio el visto bueno a la modificación de determinados nombres en la parte alta, la de salida, de las listas valencianas para el Congreso de los Diputados. Finalmente, Madrid corrigió esa lista de la Ejecutiva de Ximo Puig.

Pero, también, desde que la negociación con Ens Uneix (Nos Une), un partido de corte comarcal que lidera el ex socialista Jorge Rodríguez, se truncó, porque este último no estaba dispuesto a pactar con un PSOE valenciano que lidera Ximo Puig. Con esa negociación se truncaron también las posibilidades de que el líder emergente de los socialistas valencianos Carlos Fernández Bielsa obtuviera el puesto y la visibilidad que necesitaba.

La campaña electoral calmó las aguas al objeto de facilitar que Pedro Sánchez obtuviera un resultado que le facilitara seguir como presidente del Gobierno de España. Pero, una vez el 23J ha quedado atrás, la tensión ha vuelto. El motivo, esta vez, como se ha dicho, es que Ximo Puig ha propuesto como senadora a Rocío Briones, que no es alicantina, sino de Valencia.

No es del agrado de los socialistas alicantinos quedar fuera de las designaciones. Sobre todo, después de que en esta provincia el partido obtuviera ese 23J más votos que los que Ximo Puig y la candidata al Ayuntamiento de Alicante Ana Barceló lograron en los comicios del 28M.

La otra designación de la Ejecutiva de Ximo Puig ha sido, como se ha dicho, la de la delegada del Gobierno valenciano Pilar Bernabé como número 2. Si bien, en este caso, la clave es distinta y apunta a más, según algunas fuentes, a una posible alternativa futura de Bernabé para optar a la Alcaldía de Valencia u otro puesto de primer nivel.