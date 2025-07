El PSOE traga con el dedazo de Santos Cerdán en Valencia: Torró ratifica a Morant como candidata

El PSOE de Pedro Sánchez mantendrá el dedazo de su ex secretario de Organización, Santos Cerdán en la designación de la actual secretaria general del PSPV, Diana Morant. Santos Cerdán fue el principal valedor de Diana Morant para que la ex alcaldesa de Gandía alcanzase la secretaría general de los socialistas valencianos sin oposición. Así se desprende de las palabras de la sustituta del mencionado Santos Cerdán, la también valenciana Rebeca Torró, este fin de semana, en el comité nacional de los socialistas valencianos: «Diana, compañera y amiga, no sólo vas a ser la candidata nuestra, la candidata del PSPV, vas a ser la próxima presidenta de la Generalitat». Es decir, que por dos veces, Rebeca Torró, la nueva número 2 de Pedro Sánchez en el PSOE, unió el nombre de Diana Morant a la palabra «candidata», lo que disipa dudas, de momento.

Santos Cerdán, hoy encarcelado en Soto del Real por los supuestos delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, fue quien, como secretario de Organización del PSOE, impuso a Diana Morant como única candidata a dirigir el PSOE valenciano en el Congreso de 2024. Incluso, obligó a dejar el camino libre a los otros dos candidatos. En concreto, el ex alcalde de Elche, Alejandro Soler, y el actual primer edil de Mislata, en Valencia, Carlos Fernández Bielsa. Los dos, pero sobre todo este último, eran claramente favoritos frente a Diana Morant en caso de haber ido a urna.

De hecho, Diana Morant cosechó su primera derrota como secretaria general del PSOE valenciano sólo un mes después de ser reelegida para esa responsabilidad. Este 2 de marzo, Robert Raga, alcalde de Ribarroja y candidato de la mencionada Diana Morant, cayó por 33 votos de diferencia frente a Carlos Fernández Bielsa en las Primarias del PSOE de la provincia de Valencia. Un baño de realidad que evidenció que los socialistas valencianos la habían apoyado porque era la candidata de Sánchez y Cerdán.

Diana Morant no termina de calar entre los valencianos. A nivel interno, los socialistas la votaron porque era la candidata de Sánchez y Cerdán y porque se presentó sola, sin oposición alguna, tras allanarle el camino, precisamente, la intervención de Santos Cerdán. Tampoco, es muy conocida en la Comunidad Valenciana. Al contrario, por ejemplo, que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Además, el PP de Mazón comienza de nuevo a distanciarse y ni siquiera los sondeos de terceros la sitúan en posición de disputar la Presidencia de la Generalitat Valenciana en 2027.

Diana Morant sí cuenta con el apoyo de otro grupo muy poderoso en el socialismo valenciano: el conocido como clan de Gandía. El mismo que aupó al poder a Ximo Puig hace ya casi dos décadas. Y que consiguió que con Diana Morant ampliamente derrotada en las urnas de Gandía por el PP, acabase como alcaldesa y con los populares en la oposición.

A pesar de las palabras de Rebeca Torró de este domingo, la decisión final acerca de Diana Morant está pendiente de cómo transcurran los próximos meses y de cómo evolucionen los sondeos y encuestas a partir de otoño y hasta la primavera de 2026 en suelo valenciano.