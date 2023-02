El PP señala a Ximo Puig por una subvención de Agricultura a su hermano tras llegar a la Generalitat

El Partido Popular ha vuelto a señalar al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig en sus revelaciones en torno al caso que ha sido investigado por el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia por un presunto fraude en la obtención de subvenciones por parte de empresas relacionadas con Francis Puig, el hermano del mencionado Ximo Puig. Francis Puig está imputado en el citado caso, cuya fase de investigación ha concluido, pero que está pendiente de un recurso, precisamente del Partido Popular, que ha solicitado que se revoque esta decisión y se amplíe el periodo de investigación.

En esta ocasión, ha sido en sede parlamentaria donde la popular Eva Ortiz ha sostenido que una de las empresas relacionadas con Francis Puig, Comunicacions dels Ports (Comunicaciones de los Puertos), recibió una subvención de 35.000 € de la Consejería de Agricultura valenciana en julio de 2015, tras la llegada de Ximo Puig a la Presidencia de la Generalitat. Con anterioridad, esa misma subvención -según la diputada popular- le había sido denegada por el Gobierno entonces del PP (2014) por no haber presentado supuestamente parte de la documentación solicitada.

El caso que afecta al hermano de Ximo Puig ha vuelto hoy a las Cortes Valencianas. Eva Ortiz ha recordado que el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, antes citado, tiene abierta una causa que «como mínimo afecta a seis consejerías y cuatro empresas públicas respecto a subvenciones y contratos que tienen que ver con el hermano del presidente».

Según ha explicado la parlamentaria popular, el año 2010, una empresa relacionada con el hermano de Ximo Puig solicitó una subvención para un acondicionamiento y se le pidió una serie de documentación. Sin embargo, y siguiendo el relato de Eva Ortiz, el 29 de enero de 2014, se le dijo «que no había presentado una serie de documentos que tienen que ver con la certificación de un arquitecto director de la obra».

Por tanto, «sellado por el Colegio de Arquitectos, porque si no, el certificado no es oficial», ha explicado Ortiz, que ha añadido que el 28 de marzo de 2014, «al no presentar la documentación requerida por parte de la Consejería, se le dice que no tiene lugar esa subvención» y que, «es denegada por silencio positivo».

Eva Ortiz ha apuntado, a continuación que «un año y tres meses después, en julio de 2015, a ese expediente cerrado desde 2014, se le dio, sin mediar ningún tipo de papel ni de documentos 35.000 €». Ortiz ha recordado, finalmente, que un mes antes Ximo Puig «pasa a ser presidente de la Generalitat. Y un mes después le da la subvención directa, sin el certificado de obra, a su hermano», por lo que ha preguntado si había habido algún documento nuevo en ese expediente «que haga posible que un expediente cerrado y denegada la subvención, después de ser él presidente se le haya podido conceder».