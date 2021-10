El PP escarba en la ‘crisis de los burros’: reclama permisos, expedientes y certificados sanitarios. Quiere llegar hasta el fondo de la cuestión y conocer hasta la última letra de los procedimientos.

La comparecencia de la consellera Mireia Mollà no ha aclarado las dudas y sospechas acerca de la muerte de diez burros anti-incendio en el Desert de Les Palmes (Castellón). Por ello, el PP ha establecido una batería de preguntas y una exhaustiva petición de información a las Cortes Valencianas. La iniciativa va en paralelo a la presentación de una denuncia ante Fiscalía. La ‘crisis de los burros’ sigue generando dudas y es seguida con atención desde dentro y fuera de la Comunidad Valenciana en un momento en que la protección animal se ha convertido en una de las prioridades de la sociedad.

En una relación exhaustiva, el PP pregunta a qué explotación ganadera pertenecen los burros, si consta registro de esa explotación ganadera, si había algún guía autorizado para acompañar a los burros en su pasto diario, si se hizo a los burros todos los controles veterinarios que marca la normativa al respecto antes de otorgar la autorización para llevarlos a pastar al Desert de Les Palmes. Interrogantes que muchas personas tienen en casa y que ha elevado a las Cortes Valencianas para que sean respondidas por la consellera Mireia Mollà y su departamento. El objetivo es resolver todas y cada una de las preguntas sin respuesta que deja el caso de los 10 pollinos anti-incendios muertos en el Desert de Les Palmes.

Se trata de cuestiones importantes en el procedimiento que el PP no quiere bajo ningún concepto dejar sin respuesta. Para ello, ha puesto al frente del asunto a Elisa Díaz. Su elección no es casual. La diputada alicantina es una persona especialmente implicada en la defensa de los animales. Colabora con asociaciones y sigue muy de cerca cualquier cuestión que pueda estar relacionada con los problemas de los animales. Sea cual sea su origen, su denominación y su especie. Incluso, no repara en su vida cotidiana en intervenir si observa el mínimo atisbo de maltrato o falta de atención a un animal.

Las preguntas presentadas afectan a cuestiones esenciales del asunto, como qué se ha hecho con los burros muertos, quién los ha recogido, cuándo se recogió cada uno de ellos, a dónde los han llevado, y si las recogidas y traslados fueron autorizados o consentidos por el personal de la Conselleria, Se plantea además si antes del inicio de la actividad se comprobó por la Conselleria que todos los burros estaban identificados (si tenían microchip).

Elisa Díaz también ha solicitado copia de todos y cada uno de los informes que conforman el dossier del proyecto, así como de los informes veterinarios, de antes, durante y después del proyecto, del expediente informativo y del informe de contratación para llevar a cabo la iniciativa. Una información clave para llegar hasta el fondo del asunto, que está también pendiente de la comparecencia solicitada por la propia Mireia Mollà ante la comisión correspondiente de las Cortes Valencianas.