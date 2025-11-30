Pérez Llorca reclama al PSPV que explique el vínculo de Diana Morant con Ábalos y Santos Cerdán

El presidente electo de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha participado este domingo en la manifestación contra el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, celebrada en Madrid. La movilización ha reunido a más de 80.000 personas, bajo el lema «mafia» o «democracia». En ese escenario, Pérez Llorca ha destacado que la situación del Gobierno está estrechamente ligada a los socialistas valencianos: «Ábalos es el número 2 del PSPV, y me preocupa ese vínculo de Ábalos y Cerdán con Diana Morant y creo que eso es algo que nos tienen que explicar».

La participación de Pérez Llorca en la manifestación contra Sánchez es, de facto, el primer acto al que asiste tras su investidura. Y días antes de su inminente toma de posesión como presidente de la Generalitat Valenciana, este martes. Pero, es también el primer acto en que participa como líder del PP de la Comunidad Valenciana, donde en la actualidad es secretario general.

Además, Pérez Llorca ha reivindicado la «estabilidad» de la Comunidad Valenciana, tras la sesión de su investidura como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana el pasado jueves. El mismo día, tal como el propio Pérez Llorca ha recordado en que el Gobierno de España no pudo aprobar sus propuestas en el Congreso de los Diputados. En ese sentido, Pérez Llorca ha destacado la «gran diferencia» entre una Administración y otra y ha señalado que: «lo que quiere la sociedad es estabilidad. Está harta de tanto lío, follón y fango».

El presidente electo de la Generalitat Valenciana ha explicado que «sólo con estabilidad se puede mejorar la vida de los vecinos». Pero, frente a ello, ha subrayado que: «El Gobierno de España no lo puede ofrecer y, por tanto, creo que sería más correcto convocar elecciones y estoy convencido de que Feijóo será el presidente del Gobierno de España».

Pérez Llorca ha reclamado también al Gobierno de Pedro Sánchez la creación de una comisión mixta para afrontar la reconstrucción tras la DANA que asoló Valencia el 29 de octubre de 2024. «Hasta la fecha, el Gobierno no ha cumplido con la Comunidad Valenciana. Soy un poco pesimista. Pero, lo voy a intentar».