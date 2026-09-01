El penalista Pedro Colina reemplaza a Eduardo de Urbano al frente de la defensa de Pradas en la DANA

El penalista Pedro Colina, recientemente incorporado al bufete Kepler-Karst, ha reemplazado al ex magistrado Eduardo de Urbano al frente de la defensa de la ex consellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, investigada en la causa de la DANA de Valencia, cuyas diligencias previas instruye la juez Nuria Ruiz Tobarra en el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, en Valencia. Pedro Colina es uno de los penalistas más destacados de España. Procede, a su vez, del bufete Choclán. Este último es el mismo al que, también ahora, se ha incorporado la ex portavoz de Vox y abogada del Estado en excedencia, Macarena Olona.

La dirección de la defensa de Salomé Pradas está dirigida por el bufete Kepler-Karst, del que ahora sale Eduardo de Urbano, que era el responsable de la misma y al que se incorpora Pedro Colina, que asume, como se ha dicho, la defensa de la ex consellera.

Por lo que respecta a las dos penalistas que colaboraban con Eduardo de Urbano, Sandra Imedio y Paloma Crespo, ambas continúan formando parte del equipo que defiende a Salomé Pradas. En cuanto a Eduardo de Urbano, deja la defensa de Salomé Pradas tras haber mostrado unos enormes conocimientos durante todo el complicado caso de la DANA y sin descartar una eventual colaboración futura con la defensa de la ex consellera.

El cambio en la defensa de la ex consellera supone también una variación muy trascendente en los perfiles. Eduardo de Urbano era ex magistrado. Por su parte, Pedro Colina suma 30 años de experiencia en la defensa de algunos de los procedimientos penales más complejos y con mayor repercusión pública en España en este siglo. Uno de ellos, el denominado caso Kitchen, en el que Pedro Colina dirigió la defensa del ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, hasta hace escasamente un mes.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III, también en Madrid. Pedro Colina imparte docencia de diversos másteres de acceso a la abogacía. Pero, además, es coautor del Código Penal Comentado y con Jurisprudencia, que es la principal obra de referencia del Derecho Penal en España, y ponente habitual de la Escuela de Práctica Jurídica, también de la Complutense.