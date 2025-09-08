Pánico en un centro comercial de Játiva (Valencia) ante los efectos de un viento huracanado

Pánico, tensión y llantos. Esta ha sido la situación que se ha vivido este lunes en un centro comercial de Játiva, en Valencia a causa de un tremendo viento, con una velocidad superior a los 111 kilómetros por hora, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. El vendaval se ha producido en una jornada en que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la Comunidad Valenciana. Se trata de la situación en que se ha producido inundaciones en zonas localizadas cuya atención puede quedarse asegurada mediante el empleo y los medios de los recursos disponibles en las zonas más afectadas.

Los dos mayores municipios de la provincia de Alicante, la capital y Elche, han suspendido las clases para este martes, como también han hecho, entre otros, los ayuntamientos de El Campello y Cox. En el caso de Alicante, el Ayuntamiento ha cerrado también parques y jardines, así como los accesos al castillo de Santa Bárbara. Se ha prohibido el baño en las playas, han sido canceladas las actividades deportivas al aire libre, así como las programadas en centros sociales, comunitarios y de mayores. La Concejalía de Bienestar Social abrirá este martes de 12 a 22 horas el. Centro de Acogida y Urgencia Social de Personas sin Hogar (CAUS). Esas horas son en las que se concentra la alerta naranja establecida por la Agencia Española de Meteorología (AEMET).

También, en la provincia de Alicante, los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Alicante han atendido desde las 16:45 horas de este lunes cerca de 40 intervenciones por fuertes vientos y precipitaciones intensas. Se ha tratado, en su mayoría, de casos de salvamento en vía pública, con especial incidencia en caída de árboles, postes de luz y cableado eléctrico, además de dos achiques de agua. La mayoría de las intervenciones han sido en la Vega Baja. En esa misma comarca, las rachas de viento han oscilado entre los 90 y los 100 kilómetros por hora. En concreto, en las localidades de Redován y Callosa de Segura.

No obstante, las mayores precipitaciones de la jornada se han producido en Chella. Un municipio de menos de 3.000 habitantes, ubicado en la comarca de Navarrés, en la provincia de Valencia, donde han caído 45,2 litros por metro cuadrado (l/m2). Algo por encima de los 40 l/m2 de Anna, situada en la misma comarca y Llocnou del Fenollet, en la comarca de La Costera, en Valencia, con 35,2 litros por metro cuadrado.