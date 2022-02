La pandemia de covid se ha cobrado 7 vidas desde el pasado 19 de enero en la residencia de mayores de Altabix, en Elche, según ha informado la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana (ReCoVa). Según la misma fuente, hay, además, un total de 40 residentes contagiados. Además, denuncian que se les comunicó que los iniciales 70 contagiados eran asintomáticos «y los hechos están demostrando que en ningún momento ha sido así».

ReCoVa ya alertó de la situación de la citada residencia a finales del pasado mes de enero, cuando sus datos arrojaban un balance de 91 contagiados y 2 fallecidos. Ahora, ha vuelto a denunciar deficiencias. Entre ellas, que en los turnos de la tarde no hay suficientes auxiliares para dar las meriendas, hidrataciones, cenas, higienes, cambio de pañal y acostar a esos mayores, según la citada coordinadora que, además, señala que la residencia continúa con un déficit de personal de enfermería desde el pasado verano. Y que hay turnos sin la presencia de esta figura sanitaria.

Sostiene, también, que en las franjas en que no hay médico ni personal de enfermería, quién administra los medicamentos a los mayores es un auxiliar y que carecen de protocolos ante caídas que puedan provocar una hemorragia u otros acontecimientos graves. Denuncia que a los residentes aislados no se les está realizando acompañamiento a nivel psicológico y que siguen existiendo camas articuladas que no funcionan y rotas, con lo que los cambios posturales no pueden realizarse de modo correcto.