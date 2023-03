Los pactos con Puig y sus socios provocan una desbandada en Cs: «Es un partido bolchevique»

El acercamiento de Ciudadanos (Cs) desde la llegada de su nueva síndica Mamen Peris a los tres partidos que componen el Gobierno valenciano (PSOE, Compromis y Podemos) está provocando una desbandada en la formación. Este miércoles, el ex secretario de Organización en la provincia de Valencia Juan Córdoba se ha marchando al grupo de los no adscritos en la Diputación de Valencia con críticas, al giro que ha dado su partido bajo la dirección de la nueva síndica: «Es un partido bolchevique», ha dicho.

Los dos episodios que explican esta desbandada se han producido en apenas 72 horas. Este lunes, el diputado provincial de Ciudadanos en Alicante Javier Gutiérrez decidió dejar las siglas y convertirse en diputado no adscrito, harto de la situación que vivía en ese partido desde que se opuso a la moción de censura en Orihuela, en la que Ciudadanos respaldó a la socialista Carolina Gracia como nueva alcaldesa.

Mamen Peris se ha desplazado a Alicante este miércoles junto al coordinador de la formación Carlos Pérez-Nieva para reunirse con la otra diputada de Ciudadanos en la Diputación, la vicepresidenta Julia Parra. En síntesis, lo que le ha trasladado es que si el PP no retira sus competencias a Gutiérrez, Ciudadanos dará por roto el pacto el lunes. Pero, la comparecencia posterior de Mamen Peris y Pérez-Nieva se ha producido sin Julia Parra. Todo un síntoma.

Diputación de Valencia

A esa comparecencia, Mamen Peris ha llegado después de que se conociera que otro diputado provincial, en este caso de Valencia, Juan Córdoba, había decidido también dejar las siglas y convertirse en diputado no adscrito, porque según ha confesado el propio Córdoba a OKDIARIO: «Desde que cambiamos de síndica, empezamos a ver los movimientos de Peris. Se ha convertido en una muleta del PSOE». Y Ciudadanos, con ella: «Es un partido bolchevique», que «ya no me representa».

Córdoba, que es funcionario del Grupo A1 de la Administración y no cobra sueldo de la Diputación de Valencia mantendrá el acta hasta que concluya la legislatura, porque, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, su sustituta en caso de renunciar al acta es una concejala de un municipio de Valencia (Rocafort) que propició la entrada en la Alcaldía de esa localidad del PSOE.

Según fuentes de la formación naranja, no serán estas dos las últimas salidas antes de que concluya la legislatura. La propia predecesora de Mamen Peris en las Cortes Valencianas Ruth Merino dejó el escaño advirtiendo de pactos incluso con Compromís, según dijo entonces.

Las claves

Sin embargo, lo que está produciendo esta desbandada son dos cuestiones que se han presentado casi en el epílogo de la legislatura. Una, la iniciativa de la propia Peris de impulsar una medida que Ximo Puig y su gobierno no podían aplicar hasta el vuelco en Ciudadanos: la rebaja del listón electoral del 5% al 3%, que de facto supondría favorecer la entrada de Podemos en las Cortes Valencianas. Y es algo que no esta descartado, porque hasta el Pleno del próximo día 27 hay posibilidad de llevarlo a las Cortes a través del procedimiento de lectura única: se lee y se vota.

La otra, pactar con PSOE, Compromís y Podemos la renovación de los órganos estatutarios para zanjarla antes de que concluya el periodo de sesiones, lo que no comparten ni algunos diputados de Ciudadanos, ni el PP ni Vox, porque creen que debe ser la nueva mayoría que componga la Cámara la que abra ese debate.

Este miércoles, en plena comparecencia a las puertas de la Diputación de Alicante Carlos Pérez-Nieva ha dejado claro que la dirección de Ciudadanos sigue confiando en Mamen Peris. Si bien, en paralelo, continúa la salida de cargos de la formación.