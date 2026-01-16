Muere en Alicante un joven de 19 años al atragantarse mientras comía una pieza de fruta

Un joven de 19 años de edad y nacionalidad española ha fallecido a primera hora de la tarde de este viernes en Playa San Juan, en Alicante, al atragantarse con una pieza de fruta. Todo ello, según han confirmado a OKDIARIO fuentes de la Policía Nacional. Los hechos se han producido en torno a las 14:45 horas, que es cuando los agentes han recibido el aviso. De inmediato, se han personado en el lugar. Allí, ya se encontraban los servicios de emergencias, pero, finalmente, sólo han podido certificar el fallecimiento.

Al parecer, el joven se encontraba paseando en compañía de unos amigos, momento en que también estaba comiendo la pieza de fruta con la que se ha atragantado y que le ha producido el fatal desenlace. El suceso ha generado una gran conmoción en la ciudad de Alicante. Hasta el lugar de los hechos, también, se han desplazado efectivos de la Policía Local.

Se da la circunstancia de que, tal como publicó OKDIARIO el pasado 20 de diciembre, en Mallorca, un hombre de 90 años y también de nacionalidad española, que participaba en una comida familiar que transcurría con total normalidad en un restaurante, perdió la vida de manera repentina tras sufrir un fatal atragantamiento mientras comía un trozo de carne.

Sólo unos días después, el 7 de enero, una mujer de 71 años de edad, falleció de manera repentina al atragantarse durante la comida familiar en un domicilio de la calle Alfons el Magnànim, antigua Capitán Salom, también en Palma de Mallorca, generando conmoción entre todos los presentes.

Antes, a finales de noviembre, la barriada de Camp Redó, en Palma de Mallorca, había quedado profundamente conmocionada tras conocer la muerte de uno de sus vecinos, de 60 años de edad, que perdió la vida de manera súbita mientras almorzaba junto a su madre, una mujer de 90 años, en su domicilio de la calle San José de la Montaña. Lo que debía ser un almuerzo familiar tranquilo terminó convirtiéndose en una escena de tensión, desesperación y tragedia absoluta.