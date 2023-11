El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha sido este jueves contundente acerca de si se fía de las propuestas presentadas por el socialista Pedro Sánchez para su investidura: «No me fío de Sánchez. Hace tiempo que no me fío. Y me va mejor». Las manifestaciones de Carlos Mazón se han producido en Madrid, donde a esa misma hora, precisamente, Pedro Sánchez se ha convertido en presidente del Gobierno con los votos de los separatistas catalanes y vascos.

Carlos Mazón ha viajado este jueves a Madrid para participar en el gran acto de balance anual del desarrollo del Corredor Mediterráneo, organizado por Quiero Corredor, una iniciativa empresarial y social impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que preside Vicente Boluda, en la que toman parte cientos de empresarios.

En los instantes previos a ese acto, el presidente de la Generalitat ha sido preguntado acerca de si se fía de las propuestas presentadas por Pedro Sánchez. Y Carlos Mazón no ha dudado en su respuesta: «No me fío de Sánchez. Hace tiempo que no me fío. Y me va mejor».

También ha rechazado que la posición de la Generalitat que él preside sea la de resistir a partir de ahora: «La Comunidad Valenciana no sale a resistir, sale a ganar», ha manifestado Carlos Mazón, que ha recordado, además, que «hace demasiado tiempo que nos están metiendo goles en propia puerta»

Mazón ha denunciado que a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, un territorio en que viven cinco millones de personas: «No se nos considera españoles de primera», para reivindicar a continuación que «ya está bien» de la España «de las dos velocidades, o de las tres, o de las cuatro» y que «ya está bien», también «de los privilegios para, precisamente, los que no cumplen y a los que directamente incumplen», en una clara referencia a los pactos entre Sánchez y los independentistas catalanes.

Para Carlos Mazón: «Esto es la ruptura de lo que veníamos entendiendo como un Estado autonómico igualitario, del Estado de Derecho, de los principios básicos de separación de poderes». Y, por tanto: «La Comunidad Valenciana va a luchar por España, porque luchar también por lo que se merece la Comunidad Valenciana es luchar por una parte fundamental, por un trampolín , por un anclaje hacia el futuro de España».

En su valoración acerca de la investidura de Pedro Sánchez, Carlos Mazón también ha sido muy claro: «La valoración que hacemos de lo que está ocurriendo en estos momentos en España es deplorable».

Carlos Mazón ha añadido que: «En cualquier caso, estamos absolutamente convencidos de que juntos vamos a poder salir hacia adelante. Lo estamos haciendo en las calles, lo vamos a hacer en los despachos, y de eso hablaremos en los juzgados. Y lo haremos donde corresponda. Hoy, lo hacemos aquí por nuestro futuro».