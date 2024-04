Mazón sobre la «expansión» de los aeropuertos de Aena: «Si hay suerte, los tendremos en 2040»

El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha advertido este viernes que en estos momentos «no tenemos nada» en torno a la expansión de los aeropuertos Miguel Hernández Alicante-Elche y de Manises, en Valencia, anunciada este jueves por el consejero delegado de Aena Maurici Lucena en el marco de la Junta General de Accionistas. Allí, Lucena anunció esas ampliaciones y adelantó que estarán recogidas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031. Este último dato y el hecho de que no haya ni calendario, ni presupuesto ni proyecto han despertado el excepticismo de Mazón, que ha advertido que: «Si el plan de inversiones es para el año 2031, tendremos mucha suerte si tenemos nuevos aeropuertos en 2040. No me parece muy serio».

La Generalitat Valenciana lleva meses reivindicando una segunda pista para el aeropuerto Miguel Hernández Alicante-Elche y una ampliación del aeropuerto de Manises, en Valencia. Con vistas, en el segundo caso, a la construcción de una segunda instalación aeroportuaria.

El motivo es muy sencillo. Tanto una como otra infraestructuras están al límite de su capacidad. En el caso del de Alicante-Elche, necesita una segunda pista para seguir aumentando el espectacular despegue que es ya una realidad. En el caso del de Valencia, es que está al límite del límite. Y su margen de crecimiento, con las instalaciones actuales, es mínimo.

Estas circunstancias son la puerta de un problema. En una región donde el turismo es la industria motora, los problemas de las infraestructuras los solventan los turistas buscando otros destinos.

Y, por ello, tanto Carlos Mazón como Nuria Montes, la consejera de Turismo valenciana, vienen reivindicando la ampliación de ambos aeropuertos al Ministerio de Transportes que dirige el socialista Óscar Puente, y a la propia Aena.

Hasta el punto de que a inicios de abril Mazón anunció que había encargado un estudio de impacto a las cámaras de comercio valencianas sobre esta cuestión. Y que ese estudio estaría listo a finales de este mismo mes o inicios de mayo.

Este jueves, las autoridades valencianas contuvieron cualquier manifestación hasta conocer si Maurici Lucena había dado un soporte argumental a la breve declaración expuesta antes sobre la ampliación de ambas infraestructuras: los aeropuertos de Alicante-Elche y Valencia. Pero no hubo más: ni plazos, ni presupuesto, ni proyecto, como adelantó este jueves OKDIARIO.

Este viernes, Carlos ha manifestado al respecto de esa misma ampliación, o expansión, como la denominó Lucena que: «En este momento, ¿qué tenemos?, nada. No hay proyecto, ni presupuesto, ni plazos. Hay unas palabras sueltas en una junta de accionistas». Para, a continuación, referirse al documento que según Maurici Lucena incluirá esa ampliación, el DORA 2027-2031: «Si el plan de inversiones es para el año 2031, si tenemos mucha suerte, tenemos nuevos aeropuertos en 2040. No me parece muy serio».

En la misma línea que Mazón se ha manifestado la consejera de Turismo Nuria Montes: «Ha sido solamente un anuncio de expansión. Sin ningún tipo de documentación», por lo que, según ha explicado: «Estamos esperando que Aena nos detalle su planificación que, en todo caso, venimos reclamando desde hace muchos años porque veíamos como se aproximaban las situaciones de llegar al límite de la capacidad operativa de estos dos aeropuertos tan importantes para nuestra industria y nuestro turismo».