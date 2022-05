El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) y de la Diputación de Alicante Carlos Mazón y el presidente de la Región de Murcia Fernando López Miras han sumado hoy el apoyo «unido y sin fisuras» de su formación a la concentración de los regantes de Alicante, Almería y Región de Murcia contra los recortes del trasvase Tajo-Segura, que suponen para estos 3 territorios unas pérdidas de 100.000 millones de litros anuales de agua. Además, han abogado por una solución dialogada al conflicto del trasvase porque «el agua es española y es para todos», ha dicho Mazón a este respecto.

Se esperaban las palabras de Mazón, hoy, en la concentración en defensa del Tajo-Segura organizada por los regantes en Alicante y en la que han participado más de 4.000 personas. Y el también presidente de la Diputación de Alicante ha hecho un llamamiento al diálogo para advertir, inicialmente, que la movilización no iba contra nadie y sí en beneficio de todos: «Esta no es una concentración contra nuestros hermanos regantes y agricultores de Castilla-La Mancha. También, les defendemos a ellos de los engaños, de la demagogia y de la división entre españoles que está fomentando el Gobierno socialista de Pedro Sánchez».

En esa misma línea, Mazón ha dicho que en España «hay agua para todos». Y ha advertido de que la solidaridad «es para todos y va siempre en una doble dirección, porque es para todos los españoles».

El presidente del PP valenciano que ha acudido a la concentración en defensa del Tajo-Segura junto al presidente de la Región de Murcia el también popular Fernando López Miras ha sostenido que «defendemos lo que nos corresponde. No queremos nada que no nos corresponda». Además, ha reprochado también al presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez que «hay que hacer las inversiones en Castilla-La Mancha que corresponde hacer y no se han hecho», para insistir a continuación en que los agricultores de Castilla-La Mancha «son hermanos regantes nuestros y antes o después alguien tendrá que convocarnos a todos a una mesa. Esto sólo se podrá arreglar con diálogo».

Ha señalado Mazón a Pedro Sánchez y a las políticas socialistas en materia hídrica: «Esta guerra al agua de España a la que le está sometiendo el Partido Socialista no tiene futuro ninguno. Ni con mentiras ni con demagogia ni con cálculos electorales».

Mazón ha pedido al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig «que pierda el miedo. Que sea valiente. Que venga a aquí a defender el agua que merece su tierra» y le ha pedido también «que, si es necesario, se enfrente a su propio partido y al presidente Sánchez. Que le haga entrar en razón» y ha guardado para el final una indirecta demoledora hacia Ximo Puig: «Hoy, estoy aquí, pero no estamos todos aquí. Ojalá lo estuvieran».

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha exigido a Pedro Sánchez que anule ya la revisión de los caudales ecológicos que contempla el borrador del Plan Hidrológico del Tajo porque a su juicio ese plan fue aprobado no con criterios técnicos sino «políticos». López Miras ha dicho que va a defender «a los agricultores y a los regantes» y ha sostenido que lo hará «frente a quien haga falta» y ha lanzado también un mensaje a los ‘ausentes’ en la concentración de hoy, entre los que se encontraba su homólogo en la Comunidad Valenciana el socialista Ximo Puig: «Tienen nuestra mano tendida para luchar por el futuro de la Región de Murcia, Alicante y Almería».