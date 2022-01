Carlos Mazón está innovando procesos y estrategias en el PP valenciano. Una muestra de ello, es la próxima Interparlamentaria que el Partido Popular celebrará el próximo 5 de febrero y en la que, a la presencia de políticos, se sumará la de Cristina Arozamena, experta en coach y alto rendimiento. Toda una novedad en una cita de este calado de los populares valencianos.

Arozamena es la coach de éxito de los empresarios alicantinos y el pasado año 2021, obtuvo el Premio Sócrates a la mejor coach. Su parte será tan importante como la de los mensajes políticos. El coach es quien inspira a maximizar el potencial personal y profesional de un modo no directivo. Y ese papel será el que desempeñe Cristina Arozamena en la Interparlamentaria del PP valenciano.

Esa Interparlamentaria del PP tendrá tres ejes: Jóvenes, muy ligado al Empleo Juvenil, Sectores Productivos y Fondos Europeos. Los dos primeros se incorporan por el convencimiento de Mazón de que España debe pisar fuerte en Europa para impulsar tanto a sus sectores productivos como al Empleo juvenil. Cree, además, que nadie está haciendo nada por sectores como la Cerámica, la Ganadería, el Campo, e incluso las infraestructuras portuarias, como la de Valencia, y que todas estas cuestiones hay que pelearlas en Europa, por lo que requieren un enfoque adecuado. También, cree que estamos en un momento crítico en que la Comunidad Valenciana se está jugando los fondos europeos que deben servir para incentivar el Empleo Juvenil. De ahí su propuesta de reservar el 40% de los fondos europeos para políticas públicas de empleo juvenil.

Con esa finalidad, Mazón se ha garantizado la presencia y participación del ex ministro José Manuel García-Margallo y del ex consejero valenciano Esteban González Pons. Será, también, una movilización dirigida a preparar al partido ante las próximas elecciones autonómicas y locales del próximo año 2023, si es que el presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig no decide convocarlas antes.