Mazón incluirá los crímenes de ETA en los contenidos de Historia de Segundo de Bachillerato

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón introducirá en el curso 2026-2027 a la asignatura de Historia de Segundo de Bachillerato, los contenidos relativos al terrorismo, a la banda terrorista ETA, a las víctimas y a las familias de estas. Así, lo ha confirmado este lunes en un acto con motivo de la apertura del curso escolar 2025-2026, el conseller de Educación, José Antonio Rovira. La banda terrorista ETA es la autora de más de 850 asesinatos, 2.600 heridos y cerca de 90 secuestrados entre los años 1968 y 2010, cuando desarrolló frenética su actividad asesina. Los alumnos a los que irá dirigida esa parte de la historia de España y de la Comunidad Valenciana serán los de 17 años.

El Gobierno valenciano ha adoptado esta decisión poco después de que descubrir que el anterior Ejecutivo, presidido por el socialista Ximo Puig, y controlado en el área de Educación por la coalición nacionalistas Compromís, «cambió el currículum de la asignatura de Historia. Y, nuestros jóvenes, en la Comunidad Valenciana, hace unos años, dejaron de estudiar, por ejemplo, la época de ETA. Vamos a volver a cambiar ese currículum para que los jóvenes conozcan toda la historia de España», tal como ha expresado el propio conseller de Educación, José Antonio Rovira, este lunes, en Castellón.

José Antonio Rovira ha destacado que se trata «de sacar la ideología de las aulas. Pero, claro, si la historia se la damos sólo hasta la Guerra Civil y poco más, sin la dictadura de Franco. Después de morirse Franco, España sigue teniendo historia».

La Conselleria de Educación entiende que con la inclusión del estudio de la etapa del terrorismo, lo que se conocen como los años de plomo, además de recordar a los cientos de víctimas de ETA y a sus familias, los alumnos de Segundo de Bachillerato, que por su edad no han llegado a vivir en primera persona aquella trágica etapa, conozcan el hecho histórico con toda la seriedad y el rigor.

Mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo ha sido una máxima desde la llegada a la Presidencia del Gobierno valenciano de Carlos Mazón. Ya, 13 de julio de 2023, en un gesto sin precedentes, el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quiso iniciar su sesión de investidura con un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco, concejal del municipio vasco de Ermua a quien un sanguinario pistolero de ETA asesinó de un tiro en la cabeza el 13 de julio de 1997. Es decir, 26 años antes de aquel acto.