Mazón no entendería una memoria democrática «si no se incluyen los crímenes no resueltos de ETA»

El presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha mantenido este viernes que él no entendería una memoria democrática «y hablar de las víctimas y a quienes han podido perder a sus seres queridos si no se incluyen las víctimas de los crímenes no resueltos de ETA en la Comunidad Valenciana».

Las manifestaciones de Carlos Mazón se producen después de que el Gobierno valenciano de PP y Vox haya presentado el proyecto de Ley de Concordia ante las Cortes de la autonomía, tal como ha adelantado este jueves OKDIARIO.

Esa Ley de Concordia incluye a las víctimas de los crímenes terroristas no resueltos. Y a esas víctimas les otorga, además, la consideración de víctimas «sociales y políticas». Tanto la Ley de Concordia como la de libertad educativa, también pactada por PP y Vox en la Comunidad Valenciana, han sido definidas por Mazón con un contundente: «El cambio avanza».

Mazón ha explicado que lo que pretende la La ley de Concordia es: «Menos memoria sesgada y más futuro de concordia para todos». Y ha manifestado también a este respecto que él no puede entender «una memoria democrática y hablar de las víctimas y a quienes han podido perder a sus seres queridos si no se incluyen las víctimas de los crímenes no resueltos de ETA en la Comunidad Valenciana». Y ha insistido en que «no lo puedo comprender. Y creo que eso no ayuda a al concordia», por lo que ha concluido que lo que está haciendo su gobierno: «Es que la libertad y la concordia avancen».

Ley de libertad educativa

Mazón, también, se ha referido a otra de las leyes presentadas por PP y Vox ante las Cortes Valencianas: la ley de libertad educativa, que acaba con la dictadura lingüística del catalán en las aulas valencianas.

Y, respecto a ésta, ha explicado que «Es que hemos dicho a los padres de la Comunidad Valenciana y no los despachos intervencionistas de los políticos». Mazón ha recordado que lo primero que hizo fue «suprimir la oficina de la policía lingüística, que se copió del procés separatista catalán y mira cómo ha salido».

Mazón ha explicado también que con esta ley «lo que queremos» es «equiparar en libertad y en igualdad al valenciano con el castellano. Que la última palabra y la primera palabra la tengan los padres, las madres. Y que no dependa del vaivén intervencionista de un gobierno o de otro».