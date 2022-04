Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ha apuntado hoy directamente al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig como «máximo responsable» de la política de protección de menores en este territorio. Mazón ha dicho que tanto Puig como su vicepresidenta Mónica Oltra tienen «un problema de coherencia y dignidad».

Las manifestaciones de Mazón se producen tras solicitar al el titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la imputación de la vicepresidenta primera de la Generalitat que preside Puig y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra por el caso que investiga si cargos y/o funcionarios de la consejería que dirige Oltra taparon las denuncias de la menor abusada por su ex marido.

La petición del juez para imputar a Oltra comienza a generarle un serio problema a Ximo Puig, que mantiene a la vicepresidenta en su responsabilidad a pesar de voces cada vez más numerosas tanto en territorio valenciano como fuera de él exigen su cese. Tanto PP, como Vox y Ciudadanos llevan días reclamando la dimisión de la consejera, sin que hasta la fecha Puig se haya pronunciado. Y sin que parezca que vaya a tomar ninguna determinación al respecto. En ese debate ha entrado de lleno hoy el presidente de los populares valencianos Carlos Mazón. Y lo ha hecho para apelar a la «dignidad y la coherencia» de Puig y Oltra, tanto en una situación como la actual como rescatando los episodios que una y otro protagonizaron en épocas pasadas y recordando los mensajes que entonces sí lanzaban.

Mazón ha recordado que en este caso «no hay más víctima que la menor» que sufrió los abusos. Algo sobre lo que ha manifestado que no existe duda, pues hay una sentencia firme al respecto. Y ha dicho que él no se va a poner una camiseta con la cabeza boca abajo de Oltra ni con la leyenda de ‘Se busca’ tal como sí hizo Oltra en la última legislatura en que gobernó el Partido Popular (2011-15) «pero cuando otros lo hacían, ahora parece que tienen un problema de coherencia».

El presidente del PP valenciano ha efectuado estas manifestaciones en el transcurso de una entrevista con la televisión autonómica valenciana ‘A Punt’, recogida por Europa Press. Y ha recordado también que Puig es el «máximo responsable» de las políticas de protección de menores de la Comunidad Valenciana, por lo que ha insistido que tanto uno -Puig- como otra -Oltra- deberían tomar nota: «Yo lo que les ofrezco es un espejo para que miren lo que decían con casos que han acabado en nada y lo que les está pasando ahora a ellos». Por ello ha pedido Puig «dignidad» y que asuma «la responsabilidad» en base al discurso «que tanto mantenía». Ha dicho también que la posible renuncia de Oltra es una decisión de ella «a mí no me habría ocurrido esto desde el punto de vista de la coherencia y la dignidad».