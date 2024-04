Mazón advierte a Sánchez que no espera otra reflexión de él que no sea la de la financiación autonómica

Con todo el universo político español centrado en torno a la decisión del presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez de tomar cinco días de reflexión para decidir si se va o se queda, el presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha situado como prioridad no la decisión de Sánchez, sino el hecho de, según ha dicho, de que el propio Sánchez no haya «reflexionado» estos 4 años en torno a la reforma que necesita la comunidad peor financiada de España, la Valenciana. De hecho, Mazón ha advertido que no espera otra reflexión de Sánchez que no sea esa. Y, además, ha recordado que ese problema de la financiación autonómica, que Sánchez no resuelve, lastra los servicios sociales, la sanidad y la educación valenciana.

«Lo que más me interesa de Pedro Sánchez es que acabe el ninguneo de la financiación en la Comunidad Valenciana», ha explicado Mazón: «Esta es la noticia sobre la que yo espero y esperaba que hubiera reflexionado durante no cuatro días, sino más de cuatro años. Y esto, no ha ocurrido».

En esa misma línea, Carlos Mazón ha explicado que por ello, «tenemos los problemas que tenemos para prestar servicios sanitarios, porque los prestamos peor que los demás y con más dificultades que los demás». Y, también, «dificultades» para prestar servicios educativos, «porque nos cuesta más que a los demás». Y, finalmente, «más dificultades para prestar servicios sociales, porque nos cuesta un 30% más que a los demás».

Mazón, además, ha sido muy claro a la hora de definir qué «esta es la reflexión que yo realmente espero de Pedro Sánchez y que llevamos años esperando que se produzca y no se produce». Y ha insistido aún más en esa misma dirección: «Que la Comunidad Valenciana esté en la situación en la que está y eso no merezca una reflexión por parte de Pedro Sánchez es lo relevante. Y es mi prioridad, casi en exclusiva.