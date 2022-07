El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) el alicantino Carlos Mazón ha decidido activar la Mesa de la Seguridad del PP ante el repunte de la delincuencia en este territorio, cuyo gobierno autonómico preside el socialista Ximo Puig. Mazón ha efectuado este anuncio a la conclusión de la reunión mantenida con representantes de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Además, ha denunciado también el abandono en que se encuentra la Policía Local ante el colapso del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) «que se parece más a Loca Academia de Policía que a un instrumento serio de hablitación de seguridad».

La delincuencia en la Comunidad Valenciana ha aumentado en torno a un 30% en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior y se ha disparado en la ciudad de Valencia, cuyo alcalde es Joan Ribó (Compromís), donde el incremento es ya del 46%. Datos especialmente preocupantes y que han llevado hoy a Carlos Mazón a activar la Mesa de la Seguridad del PP en el transcurso de la reunión de trabajo mantenida con representantes de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.

En síntesis, lo que preocupa al líder popular es el incremento de la inseguridad frente al déficit de efectivos policiales: «Lamentamos el ninguneo» del presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez «en materia de seguridad» y la «falta de reivindicación de Ximo Puig», precisamente «ante el presidente del Gobierno», ha dicho.

También, se ha mostrado especialmente crítico con la situación que atraviesa el Ivaspe: «Hay más de 500 agentes que no están pudiendo salir por el colapso de la academia: no se hacen cursos, faltan medios, instalaciones adecuadas y no se paga a los profesores. Hay más de 45 agentes que dejan de patrullar por el colapso administrativo y el de la Generalitat, que no les habilita. La habilitación es el gran reto», ha sostenido al respecto.

En lo referente a la reunión con representantes de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, Mazón ha dicho que ha constatado que «no hay sindicato ni cuerpo de seguridad que se sienta atendido, reforzado y respaldado por la Generalitat Valenciana» de Ximo Puig. Por ello, se ha comprometido a emprender acciones de gobierno concretas para que «en 2023 aparezca una etapa de la seguridad». Por ejemplo, ha dicho «el aumento de penas en la multirreincidencia, porque las penas que en el Código Penal se imputan a los multirreincidentes son escasas».