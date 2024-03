Un juzgado investiga a la directiva de un instituto de Valencia por el homenaje al proetarra Muguruza

Un juzgado de Gandía, en Valencia, ha abierto una investigación en torno al homenaje que el proetarra Fermín Muguruza recibió en un instituto de la localidad de Bellreguard hace ahora un año. En concreto, a directivos del Instituto de Educación Secundaria (IES) Joan Fuster de esa localidad, contra los que ha presentado una querella la asociación Educadores Contra el Adoctrinamiento (ECA). La entidad querellante les atribuye un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo en relación con los actos que tuvieron lugar en torno a la visita del proetarra Muguruza a ese instituto.

En ese homenaje, el propio Fermín Muguruza inauguró un mural con su imagen en su honor instalado en la fachada del centro, fue recibido por los alumnos, directivos y representantes municipales e impartió una charla, también a los alumnos. Esto último, según la entidad denunciante «sin permiso de sus padres».

Según ha confirmado a OKDIARIO fuentes de ECA, los directivos están llamados a declarar en calidad de investigados en este caso el próximo día 26 del presente mes de marzo.

Muguruza visitó ese centro educativo para presentar la película Black is Beltza II: Ainhoa. Un film de animación que comienza celebrando cómo los presos de ETA Iñaki Pikabea, alias Piti, y Joseba Sarrionandia, alias Sarri, escaparon de la cárcel de Martutene (San Sebastián) el 7 de julio de 1985. Unos hechos reales que este activista batasuno lleva a la animación, según publicó en su día OKDIARIO.

La querella por enaltecimiento del terrorismo

En concreto, en la querella por enaltecimiento del terrorismo, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, ECA hace constar que en el artículo 3 de sus estatutos se encuentra «el respeto por el educando» y subraya que «en cumplimiento de este fin y muy especialmente por el grave daño cometido frente a los alumno por el equipo directivo del IES, no sólo al autorizar sino además promocionar el acto que se dirá y homenajear, utilizando para ello a menores sin consentimiento ni conocimiento de sus padres, al conocido filoetarra Fermín Muguruza».

Y agrega sobre este último que «con sus creaciones intelectuales y viene de manera sostenida en el tiempo justificando y defendiendo intelectualmente los abyectos y cobardes crímenes cometidos por la banda terrorista ETA».

Los hechos, según consta también en la querella, se remontan al 23 de marzo de 2023. Ese día, se llevó a cabo en el patios del instituto Joan Fuster «la inauguración de un mural», instalado en la fachada, «que pretende homenajear al mencionado Muguruza».

La inauguración contó con la asistencia del citado Fermín Muguruza, «siendo recibido por los alumnos, miembros de la dirección del centro y representantes municipales de ese Ayuntamiento».

«Música y paseo por los patios»

La querella apunta también que el acto «se adornó con música y paseo por los patios del centro como si se tratara de un personaje digno de recibir honores por algún tipo de logro intelectual, cultural o moral».

Añade ECA en la querella que «posteriormente, Muguruza impartió una charla a todos los alumnos del centro (sin permiso ni conocimiento de sus familias) en la que trató de ensalzar la ‘lucha armada’ de unos meros cobardes asesinos, así como de adoctrinar e identificar los viles asesinatos de ETA con una supuesta lucha por algún derecho y/o libertad individual. Tratando de manipular con ello la mentalidad de estos menores. Y siempre a partir del enaltecimiento de los hechos defendidos y alabados con representaciones culturales por el tal Muguruza. Y ahora ensalzados por el mural instalado en el IES».

La querella apunta que «el mural se denomina Grita Libertad. Y en el mismo encontramos frases como fight for your rights (lucha por tus derechos) o sense memoria no hi a aprenentage (sin memoria no hay aprendizaje) y otras consignas y símbolos unidos a la simbología de la banda terrorista».

De tal forma, según entiende la entidad querellante «que se conforma un ideario de supuesta lucha por la libertad para justificar la comisión de unos asesinatos. Asesinatos que tanto dolor han ocasionado en España. Ensalzando a sus autores con sus consignas y referencias a canciones o películas que los justifican y presentándolos como modelos a seguir, en vez de como lo que son, viles asesinatos condenados».