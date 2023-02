La rabia del proetarra Muguruza por quedarse sin un Goya que daba por hecho: «¡Fuck Vox!»

Muy mal le ha sentado al proetarra Fermín Muguruza haberse quedado sin un Goya que, como pudo comprobar OKDIARIO Andalucía, ya daba por ganado un día antes de la celebración de los Premios. Tanto es así, que se ha despedido de Sevilla a través de sus redes sociales con un mensaje: «¡Fuck Vox! (¡Que te jodan, Vox!)». Además, ha dado las «gracias» por «todo el apoyo» de la «gente guapa de todas las partes del planeta», y se ha referido a Rosalía para copiar su mensaje de «¡Fuck Vox!» de 2019. Ni para eso es original el hombre.

Eskerrik asko Sevilla, eskerrik asko Andalucía!

Gracias por todo el apoyo de la gente guapa de todas partes del planeta.@Black_Is_Beltza II: AINHOA aurrera!

Ah! Y como bien dijera @rosalia : Fuck VOX! pic.twitter.com/b63vmLnStO — Fermin Muguruza (@muguruzafm) February 12, 2023

El músico y director de cine Fermín Muguruza daba por hecho que su cinta Black is Beltza II: Ainhoa se llevaría el Premio Goya 2023 a a ‘mejor animación’. Así de claro lo dejaba este viernes en un acto celebrado en Sevilla, en la librería La Fuga, donde aseguraba que no será él, sino la productora de la película, quien «recogerá el Goya». Era entonces cuando empezaba a fantasear con lo que él decía saber que va a suceder… y no sucedió. Lástima.

«Tenemos ensayado todo el speech», aseguraba el proetarra Muguruza, que amenaza con que irán «con el hacha afilada». «Lo tenemos todo preparado y ensayado. Pero que sepáis que vamos a denunciar. Vamos a decir: ‘Esta película es una película de denuncia y mañana quedará constancia’», afirma Muguruza.

La película que, según el propio Muguruza, se iba a llevar la estatuilla a mejor animación es la segunda entrega de una saga. La obra en cuestión comienza celebrando cómo los presos de ETA Iñaki Pikabea, alias Piti, y Joseba Sarrionandia, alias Sarri, escaparon de la cárcel de Martutene (San Sebastián) el 7 de julio de 1985. Unos hechos reales que este activista batasuno lleva a la animación y que pensaba que iba a ser galardonada con un Goya. Pero no. De ahí su rabia.