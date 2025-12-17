Hacienda investiga el contrato de Ximo Puig que acabó con la compra del Palacio de Correos por 24 millones

La millonaria compra del edificio de Correos de Valencia por parte de la Generalitat Valenciana, que presidía entonces el socialista Ximo Puig, sigue generando escándalos. El último es el de las averiguaciones abiertas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), una unidad especializada de la Agencia Tributaria, dentro del Ministerio de Hacienda para la investigación del fraude, por un contrato de algo menos de 14.000 euros, que sumado el IVA totalizan 16.940 euros, adjudicado por Presidencia de la Generalitat Valenciana bajo el mandato de Ximo Puig.

De facto, según las fuentes consultadas, se trata de un plan de usos para el edificio de Correos de Valencia, formalizado a finales de 2021. Si bien, la compra del citado edificio se acordó por Ximo Puig con el entonces presidente de la Sociedad Estatal de Correos y telégrafos S.A., Juan Manuel Serrano, el 13 de enero de 2022, según hizo público ese mismo día la propia Generalitat. La compra de aquel edificio de correos costó a las arcas públicas valencianas 23,9 millones de euros. De esa cantidad, 23,3 millones procedían de partidas inicialmente destinadas a Educación y Vivienda, como en su día publicó OKDIARIO.

Se da la circunstancia de que la UCO, junto con la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, ha abierto una investigación, precisamente, sobre irregularidades en contratos públicos durante la etapa de Juan Manuel Serrano como presidente de Correos, según han confirmado a OKDIARIO fuentes conocedoras del caso.

Serrano, conocido por ser el gran amigo íntimo de Pedro Sánchez y su antiguo jefe de gabinete en el PSOE, dirigió la empresa pública postal entre 2018 y diciembre de 2023, periodo en el que acumuló pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros.

Lo que Ximo Puig y su Gobierno buscaban en aquel contrato era un estudio de ideas, que diera lustre a la millonaria adquisición que estaba ya en ciernes. Opciones de uso a los que dedicar el citado edificio de correos una vez adquirido. Y no era fácil, porque se trataba de una edificio que se levanta sobre una superficie de 2.361 metros cuadrados, sobre los que se eleva una superficie construida de 9.461 metros cuadrados.

.

Poco más de un mes después del acuerdo cerrado por Ximo Puig y Juan Enrique Serrano, el 22 de febrero de 2022, el Pleno del Consell de Ximo Puig aprobó la compra a la Sociedad Estatal de Correos y telégrafos S.A. de su emblemático edificio en Valencia por esos 23,9 millones de euros.

Tras la adquisición, de nada sirvió aquel informe. Un documento de 36 páginas según también las fuentes consultadas. El Palacio de Correos de Valencia, al que Ximo Puig renombró como Palacio de las Comunicaciones, fue balcón de Fallas. Tal como publicó OKDIARIO, el presidente valenciano destinó un millón de euros para habilitar el balcón del antiguo edificio de Correos de Valencia para que sus invitados pudieran presenciar las mascletaes falleras.

En cuanto al origen del dinero que sirvió para pagar a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos el precio del citado palacio, el Gobierno valenciano de Ximo Puig redujo en 1,9 millones la partida correspondiente a la Financiación de delegación de competencias en Infraestructuras Educativas de Educación Primaria.

Otros 12,1 millones se obtuvieron de una partida con el mismo enunciado, sólo que de Educación Secundaria. Es decir, del denominado Plan Edificant del Gobierno valenciano para construcciones y reforma de edificaciones educativas. Un total de 4 millones más se obtuvieron del Plan de Renovación y Mejora de Infraestructuras Deportivas Municipales y los 3,4 millones de euros restantes se sacaron de la financiación de Ayuntamientos para la adquisición de mejoras de vivienda.

Por tanto, se redujo dinero presupuestado para mejoras en la vivienda, construcción y reforma de centros educativos y renovación y mejora de infraestructuras deportivas para destinarlo a comprar el citado palacete.

Finalmente, en julio de este 2025, el sucesor de Ximo Puig al frente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, firmó un acuerdo con la Hispanish Society of America para que a partir del próximo año 2026, el edificio sea su sede en Valencia y acoja 220 obras de Sorolla. Además, según reveló entonces la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, el espacio contará también con una experiencia inmersiva en torno a las Fallas.

No fue la única compra de la Generalitat Valenciana de un edificio de Correos por una cantidad millonaria. Otro enorme palacete, el de Alicante, con un coste de 4,9 millones de euros para el erario público valenciano, tenía por objeto convertirlo en sede de la Generalitat Valenciana en Alicante. Albergaba un espacio de 93 metros cuadrados, que iba a ser el despacho de Ximo Puig.

Su sucesor al frente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, renunció a ese despacho para volver al de toda la vida. Uno, en otro edificio, mucho más pequeño y funcional, alejado de lo que en la ciudad de Alicante ya se considera un símbolo de ostentación socialista.