El Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, se ampara en la calificación de ‘materia clasificada’ para no responder a las preguntas parlamentaria del PP acerca del viaje del propio Sánchez a Alicante, el pasado 19 de enero. Ese día, Sánchez participó en un acto institucional con jóvenes sobre vivienda en el que se coló el presidente de las Juventudes Socialistas de España Víctor Camino, que no ostentaba cargo institucional alguno. Cuestiones como cuánto costó el viaje de Sánchez a las arcas del Estado, quién o quiénes acompañaron al presidente del Gobierno en su periplo aéreo o por qué no utilizó ninguna de las frecuencias terrestres (AVE) o aéreas de líneas convencionales que enlazan Alicante con Madrid han quedado sin contestar, dado que está considerado por el Gobierno como ‘materia clasificada’. Por tanto, secretos de Estado.

Sólo 24 horas después de la visita de Sánchez a Alicante y Elche los 3 diputados del PP de Alicante en el Congreso: Macarena Montesinos, Agustín Almodóbar y César Sánchez, decidieron realizar una batería de 7 preguntas al Gobierno en relación a ese viaje. El PP quería saber cuál fue el motivo por el que Sánchez se desplazó a la provincia de Alicante a bordo de una aeronave de la fuerza aérea española y si ese día Sánchez utilizó el helicóptero Superpuma del Ejército para desplazarse desde el Palacio de La Moncloa hasta el aeropuerto de Torrejón. Por tanto, qué medios usó en su desplazamiento y por qué.

El PP quería saber también si Sánchez y su equipo llegaron a valorar la posibilidad de llevar a cabo el desplazamiento de Madrid a Alicante en alguna de las 15 frecuencias que Renfe programó ese día entre ambas ciudades o bien en alguna de las 5 frecuencias que diferentes compañías aéreas programaron ese mismo día entre Madrid y Alicante. Deseaba conocer, también, qué costó a los españoles el viaje de Sánchez a Alicante incluyendo el gasto en combustible de la aeronave, así como cuantas personas acompañaron a Sánchez y si considera el Gobierno medioambientalmente sostenible lo que los populares califican del «abuso» que hace de forma continuada de este tipo de medios de transporte habiendo alternativas de transporte público «menos costosas y más sostenibles», dicen.

La respuesta del Gobierno ha llegado un mes más tarde y no ha despejado dudas. En esa respuesta sostiene que «en virtud del acuerdo del consejo de ministros del 28 de noviembre de 1986 en relación con la ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de secretos oficiales y modificada por la ley 48/1978 de 7 de octubre, tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidos a la misma y, en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas buques o aeronaves militares, deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección». Dice también el Gobierno en su respuesta que los medios de transporte utilizados por Sánchez en su condición de presidente del Gobierno le son asignados con un criterio de seguridad y protocolo.

Recurrir a los criterios de seguridad, la materia clasificada y la materia reservada se ha convertido en usual en las respuestas a las consultas parlamentarias en torno a los viajes del presidente. El pasado 4 de enero, OK DIARIO ya informó que Sánchez alegaba a un criterio de seguridad para no informar de 14 viajes en Falcon a congresos del PSOE.