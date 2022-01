Pedro Sánchez no disimula su uso abusivo y fraudulento del Falcon. Cada vez que el presidente del Gobierno tiene que asistir a un congreso o mitin del PSOE durante fin de semana se programa una visita a una empresa para poder justificar el uso del avión presidencial. Y, casualidad de la vida, hoy tiene un mitin en Zamora pero no se ha puesto ninguna visita porque no podrá viajar volando porque no hay aeropuerto.

El trayecto desde Madrid hasta Zamora se puede hacer en poco más de dos horas y media en coche. En cambio, si quisiéramos hacerlo en avión tardaríamos muchísimo más, ya que habría que viajar hasta Salamanca, que tiene el aeropuerto más cercano, y luego coger otra hora el coche hasta Zamora. Una opción absurda. Y esto lo sabía Sánchez, y por eso ha decidido ir al mitin en coche y evitar visitar una empresa zaragozana.

¡Hoy nos vemos en Zamora! Es el momento de abrir un tiempo nuevo de #CambioYEsperanza para Castilla y León, con @luistudanca. Acompáñanos en directo a partir de las 11:00 h.: https://t.co/xLcUD8Zn7V#VotaCastillayLeón🌹 pic.twitter.com/Q1ZBsSZa44 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 29, 2022

Sánchez finalizó su gira por los congresos regionales del PSOE el pasado mes de diciembre con un balance escandaloso: movilizó el Falcon y el SuperPuma en un total de 61 trayectos (15 en la aeronave y 46 en el helicóptero). Aproximadamente, unas 15 horas de vuelo de Falcon y más de 11 de SuperPuma. En total, más de 26 horas de vuelo, con el derroche económico que supone y el consiguiente efecto contaminante para el medio ambiente.

El presidente del Gobierno no debería hacer uso de un avión presidencial para acudir a actos privados de su partido, pero los intenta maquillar con una «visita oficial» a una empresa y así justificarla. Pero lo más increíble de todo es que muchas de esas visitas eran completamente improvisadas y en su mayoría en domingo o festivo, obligando a las empresas a abrir específicamente para recibirle a él.

Sánchez se montó tales visitas a empresas para justificar el Falcon en sus desplazamientos a actos de partido (congresos regionales) en Málaga, Alicante, Canarias, Bilbao, Murcia y Santiago de Compostela. A lo que hay que sumar el viaje al congreso del PSC en Barcelona. Este sábado no hacía falta maquillar nada, porque Zamora no tiene aeropuerto, así que los zaragozanos se han quedado sin que el presidente visite alguna de sus empresas.