Fracaso de Morant en el PSOE valenciano: primarias perdidas, moción de censura fallida y Mazón resiste

La ministra Diana Morant se juega una de sus últimas bazas para continuar siendo el referente del PSOE valenciano con la presentación de este martes de su nuevo proyecto en la Ejecutiva. El motivo es el desolador balance de su gestión interna. Los resultados de las encuestas no mejoran a pesar de la presión sobre Mazón desde la DANA. Además, a Diana Morant la lastra su ocurrencia de querer presentar una moción de censura contra el propio Mazón sin diputados suficientes y sin una cabeza visible. Ha resultado un fracaso. Y, por último, el candidato de Diana Morant a los comicios internos, las primarias del PSPV en la provincia de Valencia, ha sido derrotado. La primera derrota interna del sanchismo en el PSOE. Un signo de debilidad de los que no gusta a Sánchez.

Ahora, Diana Morant ha anunciado que va a mover ficha con motivo de la reunión de la Ejecutiva del PSOE de este martes en lo que según otras fuentes se trata de un intento de ocultar el fracaso de esa no nata moción de censura impulsada por ella contra Carlos Mazón y de la derrota interna que la propia Diana Morant ha sufrido sólo un mes después de ser elegida secretaria general de los socialistas valencianos de la mano de Pedro Sánchez, cuando su candidato Robert Raga fue vencido por Carlos Fernández Bielsa en las primarias de la provincia de Valencia.

La moción de censura del PSOE de Sánchez y Diana Morant en la Comunidad Valenciana era un imposible desde que surgió la ocurrencia por dos motivos: uno, de pura aritmética. El PSOE no cuenta con diputados suficientes en las Cortes Valencianas y, por tanto, con apoyos aún sumando a los diputados de Compromís. Y, además, Diana Morant no es diputada en las Cortes Valencianas. Lo que, siguiendo con la terminología matemática, en caso una eventual moción de censura, la excluye de la ecuación para defender la moción, encabezarla y aspirar a presidir la Generalitat Valenciana.

Tras cuatro meses de continuado desgaste y presión contra el Gobierno de Carlos Mazón por la DANA con toda la maquinaria socialista trabajando al 100% y tras el anuncio de la moción de censura, Mazón tendría más que fundadas esperanzas de seguir gobernando para desesperación de Sánchez, Morant y Pilar Bernabé. Porque hay encuestas que sostienen no sólo que no baja, sino que sube.

Ha sido la propia Diana Morant la que ha manifestado este martes en el Senado que ella iba a mover ficha en la Comunidad Valenciana en la reunión de la Ejecutiva del PSOE valenciano y que va a presentar su proyecto par la Comunidad Valenciana. Es quizás y pese al poco tiempo que lleva liderando al PSOE valenciano una de sus últimas bazas.

Con ese movimiento se juega gran parte de su futuro político. La amenaza de moción de censura no ha funcionado, ha perdido su primera elección a nivel interno y no termina de consolidarse como líder. Y Sánchez no se caracteriza por tener paciencia cuando las cosas no funcionan.

A nivel institucional hay también un claro enroque socialista. Está bloqueada por la izquierda la renovación de os órganos estatutarios. Y ni siquiera se negocia el relevo de Gabriela Bravo en la Mesa de las Cortes, donde los socialistas se pueden quedar sin representación. Y, por tanto, sin capacidad de decisión y sin voz en los asuntos de mayor gravedad.