Fin del confinamiento para todos los municipios de la DANA y nueva alerta naranja en el litoral sur de Alicante

Fin del confinamiento para los ocho municipios que aún se encontraban bajo esa limitación en las provincias de Alicante (3) y Valencia (5) a causa de la devastadora DANA Adam. Pero nueva alerta naranja. En esta ocasión, para el litoral sur de Alicante y hasta las 03:00 horas de esta madrugada, con posibilidad de lluvias que pueden alcanzar los 40 litros en una hora y los 80 litros en 12 horas, según ha explicado el conseller de Emergencias de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido desmovilizada y se ha pasado a una situación 1 de emergencias, con especial vigilancia de La Safor y la Marina Alta.

La situación meteorológica ha mejorado ostensiblemente en los litorales de las provincias de Castellón y Valencia. Pero, desde las 21:00 horas de este lunes a las 03:00 de este martes estará activo un aviso naranja en el litoral sur de la provincia de Alicante, como se ha dicho. Además, se mantiene un aviso amarillo en el litoral norte de la provincia de Alicante.

Los últimos ocho municipios que se mantenían confinados eran, en concreto: Jávea, Pego y Els Poblets, en la provincia de Alicante. Y Oliva, Bellreguard, Daimús, Piles y Miramar, en la provincia de Valencia.

Los incidentes gestionados por el 112, y relacionados con la DANA Adam, han sido, hasta pasadas las 20:20 horas de este lunes, 1.713. De ellos, 1.202 en la provincia de Valencia; 492 en la provincia de Alicante y 19 en la provincia de Castellón.

Se mantienen abiertos dos albergues en colaboración con Cruz Roja. Uno, en Jávea. Otro, en Oliva. El objetivo es acoger a las personas que no han podido regresar a sus casas o se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Emergencias mantendrá, también, este martes, un dispositivo aéreo por si fuera necesario algún tipo de rescate. Si bien, según ha explicado Juan Carlos Valderrama, ya no se están recibiendo (a las 20:20 horas de este lunes) ninguna llamada de rescate. Pero, el servicio se mantiene en el ámbito preventivo. Además, se mantiene un dispositivo de drones que está trabajando la noche de este lunes.

La nueva situación, una desescalada paulatina hacia la normalidad, se produce también en el ámbito educativo. Tal como ha informado la Consellería de Educación, este martes se mantendrán suspendidas las clases en los municipios de El Verger y Els Poblets, en la comarca de la Marina Alta, provincia de Alicante. Y también en Miramar, Oliva, Bellreguard y Piles en la comarca de La Safor, en la provincia de Valencia.

En el ámbito ferroviario, Renfe ha restablecido las líneas de Cercanías C1, entre Valencia y Gandía, y C2, entre Valencia, Játiva y Mogente, a las 18:30 horas de este mismo lunes. Estas líneas quedaron interrumpidas el pasado domingo, también a causa de la DANA. Y se restablecen una vez ha finalizado la inspección de las infraestructuras ferroviarias por los denominados trenes exploradores del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y confirmadas las condiciones de seguridad.

En lo que respecta a los convoyes de larga distancia, también se ha restablecido el tráfico ferroviario con Cataluña, que también estaba afectada en el tramo entre Valencia y Alicante. Finalmente, recupera la normalidad la media distancia entre Valencia, Alicante y Murcia y entre Valencia y Albacete.