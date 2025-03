Juan Bautista Segura Marco, profesor de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia ha rechazado este lunes en la comisión de investigación del Senado que la presa de Forata se encontrara en «riesgo grave» en la DANA de Valencia. Esta afirmación deja en una posición muy delicada al Gobierno. En concreto, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que entonces dirigía Teresa Ribera, y en particular a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Porque fue el aviso del Ministerio sobre el peligro de rotura inminente de la presa de Forata el que motivo el SMS lanzado a la población.

La Generalitat Valenciana ha reiterado en todo momento desde la DANA que el aviso se emitió tras conocer del Gobierno el riesgo de inminente rotura de la presa de Forata. Pero que nadie les había avisado de que, en realidad, lo que se estaba desbordando era el barranco del Poyo.

Fuentes de la Generalitat Valenciana se han preguntado, a tenor de estas manifestaciones, si la Confederación «mintió o no valoró bien la situación. O, si bien, puso el foco en la citada presa cuando el peligro real se encontraba en el barranco del Poyo. El Gobierno valenciano, como se ha dicho, siempre ha mantenido que nadie les informó de la gravedad del Poyo. Y ha reiterado la situación de apagón informativo que se vivió durante más de dos horas.

Este lunes, el experto ha manifestado ante la comisión de investigación del Senado que él no está de acuerdo en que la presa de Forata «estuviera en un riesgo grave». Según ha manifestado: «La presa de Forata es una presa de gravedad, una presa de hormigón, que no llegó ni siquiera a verter por coronación. No llegó al límite del aliviadero».

Juan Bautista Marco, ha explicado también que las compuertas de un embalse «deben abrirse». Y que «no están para guardar agua en una situación de crecida», según ha reflejado EP. «Hay que abrir porque las presas, si el agua salta por encima, se pueden romper».

El profesor de la UPV ha manifestado también que la tipología de Forata es «más segura», pero ha añadido que en general las presas, «cuando el agua salta por encima es cuando corren de verdad un riesgo». «Me extrañaría muchísimo que una presa de hormigón de arcogravedad, que es el tipo más seguro que existe, que hubiera tenido problemas de altura», ha añadido.

Además, ha explicado que para que una presa sea efectiva tiene «que estar bien gestionada», «ser proporcional a lo que va a venir» y ser «de un tipo seguro». Porque, según ha explicado, también: «La presa es un arma de doble filo, funciona muy bien, pero se puede romper. Y si se rompe, es peor».

Este 4 de marzo, OKDIARIO ya publicó que las compuertas de aliviadero de la presa de Forata «se encontraban abiertas al inicio del episodio y así se mantuvieron en todo momento» durante el episodio de la DANA de este 29 de octubre, según se desprendía del informe técnico remitido por la propia Confederación Hidrográfica del Júcar. Entonces, a petición de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, que dirige las diligencias previas en torno a este caso. El documento forma parte del sumario de la investigación. El agua de Forata anegó localidades como Algemesí, cuyo alcalde dejó constancia en varias apariciones televisivas que nadie les había avisado de la apertura de las compuertas de la presa, tal como publicó OKDIARIO este 21 de noviembre.