La ex consejera de Justicia del Gobierno valenciano deja Vox: «El PP no ha incumplido el pacto»

La ex consejera de Justicia del Gobierno valenciano Elisa Núñez deja Vox después de que la formación de Santiago Abascal decidiera, este jueves, romper, a su vez, todos los gobiernos que conformaba con el PP. Entre ellos, el valenciano, del que ella formaba parte. Así, lo ha confirmado a OKDIARIO la propia Elisa Núñez que, además, ha dirigido una carta a Santiago Abascal, a la que ha tenido acceso también OKDIARIO, para dar cuenta de su baja como afiliada. En esa misiva Elisa Núñez explica las razones de su marcha. Afirma que no comparte «su deriva radical». Y asegura que el PP valenciano «no ha incumplido el pacto» con Vox. La de Elisa Núñez es la primera baja de relevancia en Vox en la Comunidad Valenciana desde la ruptura del pacto con el PP.

Elisa Núñez ha participado este martes en el acto de relevo en las Consejerías del Gobierno valenciano afectadas por la ruptura de Vox. Una de ellas, la que ella misma ostentaba: Justicia e Interior, que ahora desempeña Salomé Pradas.

Horas antes, este 15 de julio, Elisa Núñez ha dirigido una carta a Santiago Abascal en la que hace oficial la comunicación de su baja al líder de Vox: «Siempre cumplí con mi deber llevando a cabo las directrices del partido, con el máximo respeto a sus organizaciones provinciales en la Comunidad Valenciana», apunta en esa misiva.

Elisa Núñez comunica además a Santiago Abascal que «no comparto las decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo Nacional de abandonar los gobiernos regionales en los que participábamos en coalición con el PP» que, según explica en la carta acató «recluyéndome en el silencio por lealtad, pero sin compartirla».

Afirma que aceptó el ofrecimiento de Vox para entrar en el Gobierno valenciano «porque era un Consell de coalición PPCV-Vox». un gobierno que ella define en su carta como «de unidad con un programa de 50 puntos suscritos en julio de 2023».

Elisa Núñez deja claro en su misiva que: «No comparto la deriva radical que el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha introducido, tras el 9 de junio, en las políticas contra la inmigración irregular y en materia de violencia contra la mujer. O el olvido de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, perjudicada por el Gobierno de Pedro Sánchez». Y añade que tampoco comparte el cambio de grupo en el Parlamento Europeo.

Elisa Núñez concluye que: «Siendo consciente de no existir incumplimiento por parte del PPCV del acuerdo de gobierno suscrito con Vox para romperlo unilateralmente, cuando su gestión era aceptada socialmente como unidad de acción de la derecha valenciana» y por el «giro político» antes comentado en el Parlamento europeo, Elisa Núñez considera que «lo mejor es regresar a mi situación anterior a la petición de afiliada exigida en agosto de 2023 y abandonar Vox».