Vox limita las salidas en Valencia tras romper con el PP: sólo se van 3 consejeros y algunos asesores

Salidas muy limitadas de Vox tras la ruptura con el PP en la Comunidad Valenciana. Sólo tres consejeros, sus asesores y algunos cargos han tenido que dejar sus puestos. En tanto que la presidenta de las Cortes Valencianas, que también pertenece a la formación, se mantiene. No corren la misma suerte Vicente Barrera, Elisa Núñez y José Luis Aguirre, hasta este jueves miembros del Gobierno valenciano. No tienen escaño en Cortes. Se marchan a casa.

Este 11 de julio, Vox cumplió el aviso que su líder Santiago Abascal había dado el lunes anterior. Dio por rotos los gobiernos autonómicos que conformaba con el PP después de que éstos aceptaran el reparto de 400 menores inmigrantes no acompañados (menas). Una situación que, en el caso de la Comunidad Valenciana, se produjo a pesar de que desde este territorio se intentó hasta el final una salida en dos velocidades.

La salida de los tres consejeros de Vox del Gobierno valenciano es oficial desde la misma noche de este jueves. En aquellas horas que siguieron a la decisión de abandonar los Ejecutivos autonómicos con el PP, el presidente de la Generalitat Carlos Mazón se puso en contacto con los tres miembros de Vox en su Gobierno, a los que también destituyó de sus responsabilidades. De hecho, esta decisión era necesaria por cuanto la simple dimisión de todos ellos no habría bastado: sólo se quedaban fuera si el presidente de la Generalitat, que los había nombrado, oficializaba su cese.

Los ceses de los consejeros llevaban aparejados los de su personal de confianza. Y, en las horas posteriores, la mañana de este viernes, salieron también aquellos cargos del primer y segundo escalón que ellos mismos habían nombrado. En algunos casos, la permanencia de miembros de esas consejerías ha inducido a error. Pero no se trataba de afiliados de Vox ni personas próximas a su espectro, tal como pudo confirmar OKDIARIO.

Los tres consejeros fuera de las instituciones

En el caso de los tres consejeros de Vox la decisión les afecta gravemente. hasta el punto de que se quedan fuera de las instituciones. Mazón quería y quiere que su gobierno esté con los cinco sentidos en la gestión de las políticas para mejorar la vida de los valencianos.

Para ello, todos los miembros de su Gobierno que habían sido elegidos como diputados presentaron su renuncia expresa a esta última responsabilidad. Y, aquellos que no lo eran, limitaban su representatividad al Gobierno. Es decir, si salían, como ha sucedido, se quedaban fuera. De hecho, tras la remodelación que produjo la salida de Vox, Miguel Barrachina, el nuevo consejero de Agricultura, también tiene que entregar el acta como diputado autonómico.

Las salidas de esos tres consejeros, sus asesores directos y algunos cargos son todas las que se han producido en Vox en la Comunidad Valenciana. todos, han sido leales a las siglas. No ha habido deserciones.

De hecho, uno de los argumentos repetidos desde Vox en los últimos días es que ellos han decidido marcharse porque no tienen apego a los sillones. En el caso de Barrera, Núñez, Aguirre y sus asesores y algunos cargos, así ha sido. Ellos han sido los únicos damnificados por la ruptura.

Llanos Massó sigue la frente de las Cortes Valencianas

Y no habrá más. La presidenta de las Cortes Valencianas Llanos Massó seguirá al frente de la Cámara, como ha venido reiterando ella misma en los últimos días. El PP no va a inmiscuirse en un asunto que considera de la esfera de Vox. Y, al mantenerse ella, también lo harán sus colaboradores.

De hecho, en la sesión parlamentaria de este lunes, PP y Vox votaron conjuntamente en contra de una iniciativa de Compromís para reformar un artículo del reglamento de la Cámara, que allanaba la salida de la presidenta.

A los demás componentes del Grupo Parlamentario de Vox les afecta el hecho de dejar de apoyar al Gobierno valenciano. Pero esa decisión no implica ninguna destitución ni salida a no ser que se produzca de motu propio, cosa que no ha sucedido ni tiene atisbos de suceder.

Vox mantiene los pactos con el PP en los Ayuntamientos. En consecuencia, en el ámbito municipal tampoco hay salidas de posibles damnificados que, en ese caso, serían los cargos técnicos y de confianza que dependen de su responsabilidad, porque el de concejal es electo y el escaño corresponde a la persona. No al partido.

Una revisión del pacto que no se produjo

Además de todo esto, hay otra circunstancia. En el entorno del pacto hay quien piensa que en el caso valenciano una simple revisión del pacto hubiera bastado. El acuerdo que PP y Vox firmaron en su día en este territorio consta de 50 puntos, que se han venido cumpliendo. De hecho, como ha venido, también publicando OKDIARIO, una parte importante de las leyes e iniciativas que han sacado adelante ambas formaciones en los últimos meses, estaban escritas en ese acuerdo.

Pero, se da la circunstancia de que entre las 50 medidas incluidas en el documento, presentado el 15 de junio de 2023. hace ahora 13 meses, en los puntos que van del 46 al 50 y que son los que hacen mención a inmigración y seguridad sólo hay una mención a la inmigración ilegal.

Está en el punto número 48, donde dice: «La Generalitat Valenciana dentro del ejercicio de sus competencias pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas. De igual manera, eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas».

De ahí, el comentario antes mencionado de que una revisión del acuerdo hubiera bastado para incluir en ella lo referente a una limitación de cupos migratorios, siempre dentro de los márgenes que otorga la legalidad vigente.